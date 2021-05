"Gott sei Dank!" möchte man ausrufen angesichts der neuesten Studie zum BioNTech-Impfstoff. Denn wie eine Studie der NYU Grossman School of Medicine und das NYU Langone Health Center aus New York jetzt beweist, hilft der Impfstoff von BioNTech auch gegen die zuerst in Indien entdeckte Virus-Mutation B.1.617 und B.1.618. Laut der Studie wirken die Antikörper gegen die Varianten zwar nicht ganz so stark, bieten aber immer noch ausreichenden Schutz. Zwar wurden die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...