Der Kurs des Euro hat am Dienstag im frühen Handel gegen den US-Dollar weiter zulegen können. Gegen 8.30 Uhr notierte die Gemeinschaftswährung im Bereich von 1,2180 US-Dollar und damit etwas höher als in der Nacht zuvor (1,2159 Dollar). Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,2143 Dollar festgesetzt.Marktbeobachter verwiesen zur Begründung für die Zugewinne ...

