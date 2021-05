Hannover (www.anleihencheck.de) - Zum Wochenstart verzeichneten Bundesanleihen trotz eines freundlichen Auftakts leicht rückläufige Notierungen, so die Analysten der Nord LB.Auch US-Staatsanleihen hätten in einem impulsarmen Handel leicht nachgegeben.Chinas Industrie sei im April langsamer gewachsen als im Vormonat. Der Anstieg von 9,8% im Vergleich zum Vormonat habe im Rahmen der Erwartungen von Ökonomen gelegen, aber deutlich unter dem März-Wert, wo ein Wachstum von 14,1% verzeichnet worden sei. Nach Angaben des Nationalen Statistikamtes habe sich eine stetige Verbesserung gezeigt, gleichzeitig habe man aber von neuen Problemen gesprochen. So habe die chinesische Regierung von einer ungleichmäßigen Erholung berichtet. ...

