FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben sich am Dienstag zu Handelsbeginn kaum von der Stelle bewegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future lag am Morgen stabil auf 168,87 Punkten. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug nahezu unverändert minus 0,11 Prozent. Sie liegt damit in der Nähe ihres Zweijahreshochs, das vergangene Woche erreicht wurde.

Am Dienstag stehen unter anderem Wachstumszahlen aus der Eurozone auf dem Programm. Es handelt sich um eine zweite Schätzung. Eine erste Erhebung hatte gezeigt, dass der Währungsraum im Herbst und Winter coronabedingt in die Rezession gerutscht ist. Mit fortschreitenden Impfungen erwarten Analysten jedoch konjunkturelle Besserung. In den USA werden Zahlen vom Immobilienmarkt erwartet./bgf/stk