DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Japans Erholung von der Pandemie verlangsamt sich

Japans Wirtschaft ist im ersten Quartal 2021 geschrumpft, da der von der Regierung ausgerufene Notstand wegen der Coronavirus-Pandemie den privaten Konsum gedämpft hat. In den drei Monaten Januar bis März schrumpfte die japanische Wirtschaft um 1,3 Prozent, das lag im Rahmen der Konsensprognosen. Auf annualisierter Basis - also wenn sich die Entwicklung des Quartals im restlichen Jahresverlauf fortsetzen würde - lag der Rückgang bei 5,1 Prozent. Der Rückgang folgt auf Wachstum in der zweiten Hälfte des Jahres 2020.

Zahl der Erwerbstätigen weiter deutlich unter Vorkrisenniveau

Die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland ist im ersten Quartal 2021 leicht gesunken, nachdem sie im vierten Quartal erstmals seit Beginn der Corona-Krise wieder gestiegen war. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, waren im ersten Quartal rund 44,4 Millionen Personen mit Arbeitsort in Deutschland erwerbstätig. Im Vergleich zum Vorquartal waren das 48.000 Personen oder 0,1 Prozent weniger. Im vierten Quartal hatte es einen Anstieg um 41.000 Personen oder 0,1 Prozent gegeben. Die Statistiker sprachen von einem "schwachen Jahresauftakt".

Zahl der Baugenehmigungen in Deutschand steigt im März kräftig

Die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen in Deutschland ist im März kräftig gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, wurde der Bau von 38.204 Wohnungen genehmigt. Das waren saison- und kalenderbereinigt 7,0 Prozent mehr als Februar. In den Zahlen sind die Baugenehmigungen für neue Gebäude und für Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden enthalten.

Arbeitgeber drängen auf Rentendämpfung durch Nachholfaktor

Zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften ist der Streit um künftige Rentenerhöhungen neu entflammt. Steffen Kampeter, Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung: "Die Aussetzung des Nachholfaktors ist eine Fehlentscheidung in der Rentenpolitik. Das verletzt die Fairness-Prinzipien, die die Rentenversicherung über die vergangenen Jahre stabil und nachhaltig gemacht haben."

EU will attraktiver für ausländische Fachkräfte werden

Die EU will attraktiver für hochqualifizierte ausländische Fachkräfte werden. Das Europaparlament und die Mitgliedstaaten einigten sich auf eine Reform der 2009 eingeführten Arbeitsgenehmigung Blue Card. Wie die EU-Kommission mitteilte, werden unter anderem Gehaltshöhen und die Mindestvertragsdauer für die Anstellung von Fachkräften gesenkt und die Familienmitnahme erleichtert.

Rekordzahl von 5.000 Migranten erreicht spanische Exklave Ceuta

Mindestens 5.000 Migranten haben am Montag von Marokko aus die spanische Enklave Ceuta erreicht. Wie ein Sprecher der spanischen Behörden in Ceuta mitteilte, gelangten binnen eines Tages noch nie so viele Migranten auf das spanische Territorium an der nordafrikanischen Küste. Unter den Migranten sind demnach rund tausend Minderjährige.

Grünen-Europapolitiker will Energieverbrauch von Bitcoin regulieren

Sven Giegold, Sprecher der Europagruppe der Grünen und Abgeordneter im Europaparlament, will den Ressourcenverbrauch von Kryptowährungen wie dem Bitcoin gesetzlich eindämmen. Auch Ökonom Lüder Gerken sprach sich für eine Regulierung aus, um dem Ressourcenverbrauch beim Bitcoin Einhalt zu gebieten.

Abstimmung über Amtsenthebung von Sloweniens Regierungschef Jansa verschoben

Die Abstimmung über eine Entlassung des slowenischen Regierungschefs Janez Jansa ist kurzfristig verschoben worden. Parlamentspräsident Igor Zorcic unterbrach am Montag die Plenarsitzung, in deren Verlauf am Dienstag über eine mögliche Amtsenthebung des rechtskonservativen Ministerpräsidenten abgestimmt werden sollte. Hintergrund sind Unstimmigkeiten über die Tagesordnung der Sitzung.

Frankreich erlässt dem Sudan sämtliche Schulden

Der hoch verschuldete Sudan erhält internationale Unterstützung: Frankreich hat angekündigt, dem afrikanischen Land sämtliche Schulden zu erlassen. Seine Regierung werde dem Sudan außerdem einen Überbrückungskredit in Höhe von gut 1,2 Milliarden Euro bereitstellten, sagte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bei einer internationalen Hilfskonferenz in Paris. Auch die Bundesregierung kündigte Finanzhilfen in Millionenhöhe für den Sudan an.

Biden signalisiert Unterstützung für Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas

US-Präsident Joe Biden hat in einem Telefongespräch mit Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu Unterstützung für einen Waffenstillstand im Konflikt mit der radikalislamischen Hamas im Gazastreifen signalisiert. Biden habe in dem Telefonat seine "Unterstützung für einen Waffenstillstand zum Ausdruck gebracht", erklärte das Weiße Haus. Anders als andere Staats- und Regierungschefs und große Teile seiner eigenen Demokratischen Partei hat Biden bisher keine sofortige Waffenruhe gefordert.

US-Präsident Biden veröffentlicht seine Steuererklärung

US-Präsident Joe Biden und seine Frau Jill haben im vergangenen Jahr gut 600.000 Dollar (knapp 500.000 Euro) verdient. In ihrer am Montag veröffentlichten Steuererklärung für 2020 gaben Biden und seine Frau, die als College-Lehrerin arbeitet, ein Bruttojahreseinkommen von 607.336 Dollar an. Sie zahlten demnach 157.414 Dollar an Einkommensteuern auf Bundesebene, was einem Steuersatz von 25,9 Prozent entspricht. Weitere 28.794 Dollar zahlten sie in ihrem Heimatstaat Delaware.

+++ Konjunkturdaten +++

GB/ILO-Arbeitslosenzahl 3 Mon per März -121.000, Quote 4,8%

GB/Anträge auf Arbeitslosengeld Apr -15.100

GB/Durchschnittslöhne (inkl. Boni) 3 Mon per März +4,0%

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 18, 2021 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.