Hamburg (ots) - vyble, Anbieter für cloudbasiertes Payroll- und HR-Management, ermöglicht Unternehmen, ihre Personalbeschaffung zu digitalisieren. Von der Stellenausschreibung bis zum Onboarding können Recruiter nun alle Schritte effizient online abwickeln. Damit schafft es die vyble HR-Plattform, mehr Prozesse der Lohnabrechnung und Personalverwaltung an einem Ort abzubilden und zu automatisieren als vergleichbare Tools auf dem deutschen Markt.Mit seiner cloudbasierten HR-Plattform und der Expertise in Sachen Lohn- und Gehaltsabrechnung unterstützt vyble immer mehr Unternehmen bei der Digitalisierung ihrer Payroll- und HR-Prozesse. Das neue Recruiting-Feature der vyble HR-Plattform hilft Unternehmen nun dabei, auch Personalbeschaffung und Bewerbermanagement schneller und effizienter zu gestalten.Fit für das Recruiting der ZukunftUnternehmen müssen stärker denn je um qualifizierte Nachwuchskräfte kämpfen, während die Anforderungen der Digital Natives und der Digitalisierung gerade in Pandemie-Zeiten stetig steigen. Für diese Herausforderungen hält die vyble HR-Plattform die passenden Lösungen bereit. Das Tool ermöglicht Recruitern, die Mitarbeitersuche jetzt komplett digital abzuwickeln, Stellen- und Bewerberdaten sicher an einem Ort zu verwalten und eine moderne und angenehme Candidate Experience zu bieten.Konkret können Personaler mit der vyble HR-Plattform nun schneller Stellenausschreibungen verwalten und veröffentlichen, Bewerbungen zentral erfassen, Arbeitsverträge mit wenigen Klicks digital unterschreiben lassen und das Onboarding neuer Mitarbeiter optimieren.Der entscheidende Baustein"Mit unseren cloudbasierten Employee Self Services sparen Unternehmen Zeit und Geld, und zwar nicht nur in der Abrechnung von Mitarbeitern, sondern jetzt bereits im Bewerbungsprozess", sagt Rico Wiese, Gründer und Vorstand der vyble AG. "Die neuen Funktionen, zu denen in Kürze auch noch die ITSG-Zertifizierung hinzukommt, machen unsere HR-Plattform dann zu einer All-in-One-Lösung für Personal- und Abrechnungsprozesse." Zudem trägt vyble mit dem Recruiting-Feature den aktuellen Trends auf dem Arbeitsmarkt Rechnung. "Unternehmen, die ihre Prozesse weiter digitalisieren und moderner gestalten, können heutzutage bei jungen Nachwuchskräften ganz besonders punkten", sagt Dr. Alexander Tiedtke, Vorstand der vyble AG.Automatisiertes Payroll- und HR-Management an einem OrtMit der Ergänzung der HR-Plattform um das Recruiting-Feature erlangt vyble einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil: Denn bisher hat es kein anderes Unternehmen in Deutschland geschafft, sämtliche Payroll- und HR-Prozesse sowie die Gehaltsoptimierung effizient in der Cloud abzubilden. Die Plattform wächst stetig um weitere nützliche Funktionen und Benefit-Produkte - demnächst erscheint außerdem eine weitere Mitarbeiter-App.Über vyble®reinventing payroll. vyble® ist der neue Payroll-Standard in Deutschland. Mit der Lohn- und Gehaltsabrechnung im Kern wird das gesamte HR-Management mit Hilfe intelligenter Algorithmen automatisiert und damit zum Vorteil von Arbeitgebern und deren Arbeitnehmern realisiert.Neben dem Hauptsitz am Gründungsort Rostock betreibt die vyble AG eine Niederlassung in Hamburg und ist mit verschiedenen lizenzierten Vertriebspartnern in Deutschland vertreten. Zu den Kunden der vyble AG zählen hunderte von Unternehmen aus allen Branchen und unterschiedlichster Größen vom Startup bis zum DAX-Konzern, Steuerberater sowie Lohnbüros. Den Kern des vyble® Teams bilden Informatiker, Mathematiker und Experten für die Entgeltabrechnung. Eigentümer sind die beiden Vorstände Rico Wiese und Dr. Alexander Tiedtke sowie eine renommierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Deutschland.