Facebook hat am Dienstag in Deutschland einen gesonderten Bereich für journalistische Inhalte gestartet. In den "Facebook News" wird ab sofort sowohl in der App als auch auf der Website des Onlinegiganten eine Auswahl von Nachrichteninhalten präsentiert. "Mit ‚Facebook News' wollen wir den Menschen auf unserer Plattform mehr Qualitätsjournalismus zur Verfügung stellen und gleichzeitig den Verlagen mehr Monetarisierungsmöglichkeiten bieten", sagte Facebook-Manager Jesper Doub der Deutschen Presse-Agentur. Zum Start sind 35 Verlage mit mehr als 100 Medienmarken Teil von "Facebook News". "Facebook News" war im Oktober 2019 in den USA eingeführt ...

