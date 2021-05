DJ PURE BIO Energy Drink kooperiert mit der größten Plattform für USA-Sportstipendien: StudentsGoWest.com - Bio-Energie und Sport-Power aus Österreich ergänzen sich perfekt und bilden erfolgreiche Symbiose

Wien (pts012/18.05.2021/09:05) - Collegesport genießt in den USA teilweise mehr Aufmerksamkeit als der Profisport. Junge Sportler werden von Unis und Colleges umworben und auch finanziell unterstützt. Genau das macht sich ein Start-Up aus Österreich zunutze. "Sportliche Leistungen werden in den USA deutlich mehr geschätzt als in Österreich oder Deutschland. Wer Leistung bringt, kann sich eines Sportstipendium an einem renommierten College fast sicher sein. Genau dabei helfen wir", so Gründer und CEO von StudentsGoWest.com, Fabio Rumpler, der in Österreich eigentlich Fußballprofi werden wollte, aber dann in den USA seinen Traum erfüllte.

Für den österreichischen Bio-Energy-Drink-Hersteller PURE BIO sind diese Kontakte zu hunderten Universitäten die ideale Verknüpfung von Sport und Marketing. "Wir unterstützen daher die Idee, denn unser PURE BIO Edel Energy Drink ist seit einigen Jahren auch in vielen Bundesstaaten der USA erhältlich", so Geschäftsführer Udo Wagner. Auf der Homepage von StudentsGoWest.com kann jeder ambitionierte Sportler sofort einen Online-Selbsttest machen, um herauszufinden, ob auch er/sie für eine Karriere an einem US-Elite-College geeignet ist. https://studentsgowest.com/

Ein geplatzter Traum als Fußballprofi in Österreich war Initialzündung für StudentsGoWest.com

Eigentlich wollte Fabio Rumpler beim Wiener Fußball-Erstligisten Admira Fußballprofi werden. Aber daraus wurde im letzten Moment nichts und Rumpler verließ frustriert Österreich, um in Amerika sein Glück zu suchen. Gesagt, getan! Heute verhandeln er und sein Team jährlich mit vielen Colleges, um junge Athletinnen und Athleten aus Österreich und Deutschland die Chance auf eines der auch in den USA begehrten Sportstipendien zu vermitteln. Dabei geht es nicht nur um das perfekte Trainingsumfeld, sondern auch um eine fundierte Ausbildung an einem renommierten College. Hunderte Sportler wurden bisher vermittelt und 3,9 Millionen US-Dollar an Sportstipendien organisiert.

Aus Österreich in die Welt und nach Amerika

Zwei Marken auf dem Weg nach Amerika. "Durch die Kooperation mit StudentsGoWest.com wird der Bekanntheitsgrad der Marke PURE BIO unter jungen Sportlern vorangetrieben. Ein perfektes Umfeld für eine weitere Erfolgsgeschichte aus Österreich bei weltbekannten Energy-Drinks", so Udo Wagner. "Mit dem Bio-Getränkehersteller haben wir den idealen Partner gefunden, um unser Team und unsere Sportler mit dem besten und innovativsten am Markt befindlichen Energy Drink zu versorgen. Zwei neue österreichische Marken auf Siegeszug in den USA", so der CEO und Gründer von Students Go West.com, Fabio Rumpler.

Großes Netzwerk an hunderten US-Universitäten erwartet junge SportlerInnen

Die Plattform StudentsGoWest.com hat ein aktives Netzwerk von über 1.000 Coaches in mehreren hundert Universitäten. Hier können jederzeit Sportler aus Österreich und Deutschland auf ihre Eignung getestet und dann auch auf die jeweilige Universität aufgenommen werden. Der Online-Eignungstest ist der erste Schritt zur Sportkarriere in den USA.

