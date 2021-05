ESG-Ratingagenturen haben eine klar definierte Aufgabe: Sie sollen die Nachhaltigkeitsmaßnahmen verschiedenster Unternehmen bewerten und dadurch vergleichbar machen. Dieser Aufgabe kommen sie allerdings nicht besonders gut nach. Das zeigt sich daran, dass sie die Unternehmen zwar bewerten - allerdings nach völlig verschiedenen Themen und Kriterien, die sie zusätzlich noch unterschiedlich stark gewichten. Einige ESG-Ratingagenturen legen nicht ... The post ESG Ratings: Verwirrung statt Klarheit appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...