Aufgrund der aktuellen Lage im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie, des Fortschritts bei den globalen und lokalen Impfungen sowie der weltweiten Situation in Bezug auf sicheres Reisen hat die Leitung des Rates von Hong Kong Laureate Forum Limited (the HKLF) nach reiflicher Überlegung beschlossen, das ursprünglich für den 15. bis 20. November 2021 anberaumte erste Hong Kong Laureate Forum (das Forum) um ein Jahr auf November 2022 zu verschieben.

Bedeutung des persönlichen Kontakts

Die Leitung des HKLF ist zu der Auffassung gelangt, dass das Forum idealerweise in Präsenzform durchgeführt werden sollte, da das Forum in erster Linie das Ziel verfolgt, Nachwuchswissenschaftler durch die Bereitstellung einer Plattform für den direkten Austausch zwischen den teilnehmenden Shaw-Preisträgern und jungen Wissenschaftlern zu inspirieren. Mit Blick auf die aktuelle Pandemielage ist es jedoch ungewiss, ob sichere und uneingeschränkte internationale Reisen für persönliche Begegnungen rechtzeitig wieder aufgenommen werden können.

Professor Timothy W. TONG, BBS, JP, Vorsitzender des HKLF, ist zuversichtlich, dass das erste Forum im nächsten Jahr stattfinden kann. Er sagte: "Zwar hätten wir diese akademische Austauschveranstaltung von Weltrang, die die heutige und nächste Generation führender Wissenschaftler miteinander in Kontakt bringen soll, sehr gerne im November dieses Jahres durchgeführt, jedoch ist der Zeitpunkt aufgrund der Pandemie dazu nicht geeignet. Unser Forum soll Nachwuchswissenschaftler aus aller Welt inspirieren und reichlich Gelegenheit zum Austausch zwischen ihnen und den teilnehmenden Shaw-Preisträgern geben. Wir wollen sicherstellen, dass das erste Forum unser Ziel einer Begegnung inspirierender Köpfe erfüllt, und ich bin zuversichtlich, dass das erste Forum 2022 ein großer Erfolg wird."

Wie es weitergeht

Das Sekretariat des HKLF wird alle teilnehmenden Shaw-Preisträger und Bewerber sowie deren Arbeitspartner individuell über die Verschiebung informieren. Sobald ein Termin für das erste Forum im nächsten Jahr feststeht, werden alle Beteiligten benachrichtigt.

In der Zwischenzeit plant das Sekretariat eine Reihe von Veranstaltungen vor dem eigentlichen Forum, die sich an verschiedene Gruppen unseres Publikums richten. Sie würden dann ab dem Ende des dritten Quartals dieses Jahres in einem bestimmten Zeitraum stattfinden. Dazu gehören Vortragsreihen von renommierten Wissenschaftlern, Ausstellungen über wissenschaftliche Forschung und weitere Programmpunkte. Verfolgen Sie für nähere Einzelheiten die Website des HKLF sowie weitere Ankündigungen.

Hintergrund

Das Forum ist eine jährlich stattfindende Veranstaltung für den wissenschaftlichen Austausch, die vom HKLF organisiert wird. Ziel ist es, ein Forum für den wissenschaftlichen Austausch von Weltrang zu bieten, um die heutige und die nächste Generation führender Wissenschaftler miteinander in Kontakt zu bringen. Das Forum fördert darüber hinaus das Verständnis und das Interesse der jungen Generation in Hongkong und auf der ganzen Welt im Hinblick auf verschiedene naturwissenschaftlich-technische Disziplinen. Das HKLF wurde im Mai 2019 ins Leben gerufen und wird in vollem Umfang von der Lee Shau Kee Foundation finanziert. Wichtiger Partner des HKLF ist die The Shaw Prize Foundation, die jährlich den internationalen Wissenschaftspreis "The Shaw Prize" verleiht.

