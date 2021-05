DJ MÄRKTE ASIEN/Fest - Börsianer setzen auf Wachstum - Stahlwerte gesucht

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Es gibt Kursgewinne querbeet am Dienstag an den Börsen in Ostasien und Australien: In Taiwan schoss der Index sogar um 5,2 Prozent nach oben, nachdem er an den Vortagen aus Sorge um hohe Corona-Infektionszahlen und damit einhergehender Lockdowns kräftig Federn gelassen hatte.

In Tokio machte der Nikkei-225-Index das Minus vom Vortag mehr als wett und legte um 2,1 Prozent auf 28.407 Punkte zu. Dass das japanische Wirtschaftswachstum im ersten Quartal 2021 um 1,3 Prozent zum Vorquartal schrumpfte, störte nicht, zumal dies erwartet worden war. Stattdessen sprachen Teilnehmer von Zuversicht angesichts der in immer mehr Teilen der Welt zu beobachtenden Lockerungen und Wiederöffnungen nach der Pandemie.

Auch in Hongkong und in Seoul legten die Indizes jeweils um über 1 Prozent zu, an beiden Plätzen pausiert der Aktienhandel am Mittwoch wegen des Feiertags "Buddhas Geburtstag". In Schanghai lautete die Tendenz gut behauptet.

Der Nikkei-Index dürfte in den nächsten Wochen die 30.000er Marke testen, erwartet Fondsmanager Naoki Fujiwara von Shinkin Asset Management. Er verwies dazu auf die jüngst vielfach konservativen Ausblicke der Unternehmen, während zugleich mit einer weiteren Erholung der Wirtschaft zu rechnen sei. Seine Zuversicht fuße auch darauf, dass im Laufe der Woche Massen-Covid-19-Impfprogramme begännen. Mit einer besseren Wirtschaftsentwicklung dürften die Unternehmen ihre Ausblicke dann anheben.

In Hongkong begründete KGI Securities die dortigen neuerlichen Gewinne mit Hoffnungen, dass die chinesische Notenbank das Tempo ihrer restriktiveren Geldpolitik nicht beschleunigen dürfte, nachdem die Einzelhandelsumsätze zuletzt nicht so stark zugelegt hatten wie erwartet.

In Südkorea sorgten Hoffnungen auf mehr verfügbaren Covid-19-Impfstoff für Zuversicht, nachdem US-Präsident Joe Biden angekündigt hatte, global mehr Impfstoff zur Verfügung stellen zu wollen. Samsung Biologics (plus 2,3 Prozent) legten nach den Verlusten am Vortag nun wieder zu. Hier bewegt weiter die Spekulation über eine Produktionskooperation mit dem US-Impfstoffhersteller Moderna.

Zahlen von Mitsubishi UFJ und Bridgestone gefallen

Unter den Einzelwerten in Tokio reagierten Mitsubishi UFJ Financial Group (plus 2,3 Prozent) positiv auf den Quartalsausweis mit einem Anstieg des Nettogewinns um 47 Prozent. Gut kamen auch die Geschäftszahlen des Reifenherstellers Bridgestone (plus 1,7 Prozent) an.

Klar überdurchschnittliche Kursgewinne zeigten unter anderem die konjunkturempfindlichen Aktien von Nippon Steel (plus 4,5 Prozent), Sumitomo Metal Mining (6,2 Prozent) und Dai-ichi Life (5,8 Prozent). IN Seoul stiegen die Kurse der Stahlhersteller Posco und Hyundai Steel um je rund 5 Prozent.

Dazu passend stiegen in Sydney die Subindizes der Rohstoff- und der Energiewerte mit 1,6 Prozent am stärksten. Einzelwerte wie Pilbara Minerals, OZ Minerals, Evolution Mining und Perseus Mining verteuerten sich um 4 bis 8 Prozent. Die Schwergewichte Rio Tinto und BHP legten um je rund 2 Prozent zu.

In Taiwan machten Foxconn einen Satz um 9 Prozent nach oben. Der Autokonzern Stellantis will künftig eng mit dem taiwanischen Technologiekonzern Foxconn zusammenarbeiten, wie am Montag nach Handelsende in Taiwan bekannt wurde.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.066,00 +0,60% +7,27% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 28.406,84 +2,09% +1,39% 08:00 Kospi (Seoul) 3.173,05 +1,23% +10,43% 08:00 Schanghai-Comp. 3.529,01 +0,30% +1,58% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.571,15 +1,34% +3,42% 10:00 Taiex (Taiwan) 16.145,98 +5,16% +9,59% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.135,81 +1,82% +8,29% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.586,07 +0,16% -2,69% 11:00 BSE (Mumbai) 50.255,38 +1,36% +4,99% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:16 % YTD EUR/USD 1,2189 +0,3% 1,2153 1,2144 -0,2% EUR/JPY 132,94 +0,2% 132,72 132,58 +5,4% EUR/GBP 0,8591 -0,1% 0,8596 0,8603 -3,8% GBP/USD 1,4186 +0,3% 1,4138 1,4116 +3,7% USD/JPY 109,07 -0,1% 109,21 109,19 +5,6% USD/KRW 1128,78 -0,8% 1137,41 1134,59 +4,0% USD/CNY 6,4259 -0,2% 6,4392 6,4386 -1,6% USD/CNH 6,4251 -0,3% 6,4424 6,4414 -1,2% USD/HKD 7,7653 -0,0% 7,7665 7,7673 +0,2% AUD/USD 0,7805 +0,5% 0,7768 0,7764 +1,3% NZD/USD 0,7254 +0,6% 0,7213 0,7225 +1,0% Bitcoin BTC/USD 45.084,76 +3,6% 43.516,76 44.628,51 +55,2% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,54 66,27 +0,4% 0,27 +36,8% Brent/ICE 69,74 69,46 +0,4% 0,28 +35,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.869,50 1.865,70 +0,2% +3,80 -1,5% Silber (Spot) 28,52 28,18 +1,2% +0,34 +8,1% Platin (Spot) 1.243,50 1.243,33 +0,0% +0,18 +16,2% Kupfer-Future 4,77 4,72 +1,1% +0,05 +35,3%

