Der britische Tabakkonzern Imperial Brands PLC (ISIN: GB0004544929) wird die Zwischendividende für das erste Halbjahr (31. März 2021) um 1 Prozent auf 42,12 Pence anheben, wie am Dienstag berichtet wurde. Die Zahlung der Zwischendividende erfolgt in zwei Tranchen zu je 21,06 Pence am 30. Juni 2021 (Ex-Dividenden Tag ist der 27. Mai 2021) und am 30. September 2021 (Ex-Dividenden Tag ...

