Taipeh, Dienstag (ots/PRNewswire) - Infortrend® Technology, Inc. (https://www.infortrend.com/de/home?utm_source=DE20210518&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20210518PR&utm_content=001) (TWSE: 2495), der branchenführende Anbieter von Unternehmensspeichern, entwickelte EonStor CS Scale-Out-NAS, um perfekt für medizinische PACS (Picture Archiving and Communication System) geeignet zu sein, indem es deren Anforderungen an hohe Datei-OPS und hohen Durchsatz für zufällige Leseanfragen medizinischer Bilder erfüllt sowie hochgradig erweiterbare Kapazität zur Speicherung kontinuierlich wachsender Patientendaten bietet.Die riesigen Mengen an hochauflösenden digitalen Bilddaten, die in der medizinischen Diagnostik anfallen, erfordern eine Speicherlösung, die einen schnellen Zugriff auf die Patientendaten ermöglicht und die wachsenden medizinischen Archive sicher aufbewahrt. Daher ist ein zuverlässiges, leistungsstarkes und einfach zu verwaltendes Speichersystem in medizinischen Einrichtungen unerlässlich. Der EonStor CS-Speicher von Infortrend deckt diese Nachfrage ab, insbesondere für das wachsende medizinische Datenmanagement von medizinischen PACS.EonStor CS (CS) Scale-Out-NAS kann die Leistung linear steigern und die Kapazität durch Hinzufügen weiterer Knoten auf bis zu 100+PB erweitern. Durch den Einsatz der CS-Lösung können Krankenhäuser die schier unüberschaubaren Mengen an immer größer werdenden medizinischen Daten bewältigen. Dank der hohen Performance beim Dateizugriff können Ärzte mit CS benötigte medizinische Bilder fast sofort finden und öffnen. Darüber hinaus bietet das CS-System vollständigen Datenschutz und hohe Verfügbarkeit, um die Integrität medizinischer Daten zu gewährleisten und PACS-Ausfallzeiten aufgrund von Festplatten- oder Speichersystemausfällen zu verhindern. Für ein einfaches Systemmanagement wird CS mit der zentralen Management-Software EonOne geliefert, die es dem Benutzer ermöglicht, den gesamten Cluster über einen Web-Browser zu überwachen und zu verwalten."Für moderne medizinische Organisationen ist CS eine ideale Basis für den Einsatz von PACS mit I/O-intensiven Workloads, da es eine außergewöhnliche Leseleistung für den medizinischen Dateizugriff, ein einfaches Management und eine hohe Speicherkapazität bietet und damit Ärzten hilft, ihren Patienten hochwertige medizinische Leistungen zu bieten", so Frank Lee, Senior Director of Product Planning.Erfahren Sie mehr über EonStor CS (https://www.infortrend.com/de/products/cs?utm_source=DE20210518&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20210518PR&utm_content=002)Erfahren Sie mehr über Storage für das Gesundheitswesen (https://www.infortrend.com/de/solutions/healthcare?utm_source=DE20210518&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20210518PR&utm_content=003)Über InfortrendInfortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann branchen übergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infortrend.com.Infortrend® und EonStor® sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Infortrend Technology, Inc.; andere Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.Pressekontakt:Frank Lee+886-2-2226-0126 #8522Frank.Lee@infortrend.comOriginal-Content von: Infortrend Technology, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/113061/4917628