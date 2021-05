DJ MÄRKTE EUROPA/DAX steigt auf Rekordhoch - Mediensektor im Blick

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Börsen sind mit Aufschlägen in den Handel am Dienstag gestartet. Ob diese zu halten sein werden, ist aber unklar, denn die Börsen kommen von den Tageshochs schon wieder zurück. Der Markt wisse nicht, wie er die Nachrichtenlage zwischen Wirtschaftserholung und Inflationsdruck gewichten solle, heißt es. Der DAX gewinnt 0,4 Prozent auf 15.464 - bei 15.538 Punkten hat der Index ein Allzeithoch markiert. Der Euro-Stoxx-50 legt um 0,5 Prozent auf 4.028 Punkte zu.

Im Fokus stehen zahlreiche Handelsbilanz- und BIP-Daten im Tagesverlauf. Aus Japan wurde bereits ein schwächeres BIP als erhofft im ersten Quartal vermeldet. In Europa steht die Zweitlesung dieser Daten an. Eine Abwärtskorrektur der bisher vermeldeten 1,8 Prozent Minus zum Vorjahr dürfte die Märkte belasten. Am Devisenmarkt legt der Euro gegen den Dollar weiter zu und notiert bei 1,22. Die Kunstwährung Bitcoin hat sich derweil stabilisiert nach dem jüngsten Abverkauf.

Konsolidierung im Mediensektor

Für Vivendi geht es an der Pariser Börse um 2,9 Prozent nach oben. Der Medienkonzern hat neue Details zum geplanten Börsengang von UMG genannt. Haupttreiber ist die Nachricht, dass Vivendi den Verkauf weiterer 10 Prozent der UMG-Anteile erwäge - entweder an einen Investor oder per IPO. Der Verkauf soll noch vor der geplanten Abspaltung von 60 Prozent der UMG-Aktien an die Vivendi-Aktionäre über die Bühne gehen. Wie die Citigroup anmerkt, ist die Nachricht positiv, da damit ein neuer Referenzwert für UMG bestimmt werde.

Für kräftige Kursgewinne im europäischen Mediensektor sorgen die Pläne, mehrere Sendergruppen in Frankreich zur Schaffung eines Nationalen Champions zusammenzulegen. So will RTL ihre französische Groupe M6 mit der Groupe TF1 des Mischkonzerns Bouygues zusammenlegen. RTL steigen um 3,7 Prozent, TF1 springen in Paris sogar um 9 Prozent. Im Gefolge legen Mediaset in Mailand 2,7 Prozent zu und Prosiebensat1 1,7 Prozent.

Deutlich besser als erwartet sind die Geschäftszahlen von Generali (+1%) ausgefallen. Vor allem im Nicht-Lebengeschäft seien die Erwartungen übertroffen worden, heißt es. Auch der Prämienanstieg von über 4 Prozent falle gut aus. Nach schwächeren Quartalszahlen geht es dagegen für Vodafone fast um 7 Prozent nach unten. Als sehr gut werden die Jahreszahlen des österreichischen Leiterplattenherstellers AT&S (+0,7%) bezeichnet. Besonders im vierten Quartal beschleunigte sich das Umsatzwachstum auf 23 Prozent, Analysten hatten hier mit höchsten 21 Prozent gerechnet.

Grenke erhält Testat

Die Aktien von Gesco steigen nach guten Geschäftszahlen zum ersten Quartal um 1,9 Prozent. Die Nachfrage hat sich neben den Edelstahlprodukten auch in anderen Segmenten erhöht, der Auftragseingang stieg fast 19 Prozent über Vorjahr an. Gleichzeitig konnte damit auch die zuvor schwache EBIT-Marge verbessert werden auf 6,6 nach 2,1 Prozent. Für Elringklinger geht es nach dem Erhalt eines Großauftrags um fast 7 Prozent nach oben.

Mit einem Freudensprung von 13 Prozent Plus präsentieren sich Grenke am Morgen. Grenke hatte das uneingeschränktes Testat für Jahres- und Konzernabschluss 2020 durch die Prüfungsgesellschaft KPMG vermeldet. Grenke war im vergangenen September ins Visier des britischen Spekulanten und Leerverkäufers Fraser Perring geraten, der von Bilanzfälschung gesprochen hatte.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.027,97 0,53 21,13 13,38 Stoxx-50 3.451,01 0,23 7,89 11,03 DAX 15.464,08 0,44 67,46 12,72 MDAX 32.295,48 0,53 171,25 4,87 TecDAX 3.338,44 0,06 2,03 3,91 SDAX 15.834,98 0,66 104,21 7,25 FTSE 7.069,83 0,53 36,98 8,86 CAC 6.392,91 0,40 25,56 15,16 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,11 0,01 -0,35 US-Zehnjahresrendite 1,65 0,00 -1,03 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:44h Mo, 17:07 Uhr % YTD EUR/USD 1,2203 +0,41% 1,2183 1,2145 -0,1% EUR/JPY 132,91 +0,15% 132,92 132,63 +5,4% EUR/CHF 1,0956 -0,17% 1,0961 1,0946 +1,4% EUR/GBP 0,8594 -0,03% 0,8590 0,8602 -3,8% USD/JPY 108,92 -0,27% 109,09 109,21 +5,5% GBP/USD 1,4200 +0,44% 1,4183 1,4119 +3,9% USD/CNH (Offshore) 6,4242 -0,28% 6,4269 6,4434 -1,2% Bitcoin BTC/USD 45.092,51 +3,62% 45.294,26 44.439,01 +55,2% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,73 66,27 +0,7% 0,46 +37,2% Brent/ICE 70,07 69,46 +0,9% 0,61 +36,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.869,69 1.865,70 +0,2% +3,99 -1,5% Silber (Spot) 28,52 28,18 +1,2% +0,34 +8,0% Platin (Spot) 1.240,50 1.243,33 -0,2% -2,83 +15,9% Kupfer-Future 4,77 4,72 +1,1% +0,05 +35,5% ===

