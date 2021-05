Die Schufa (Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung) ist unser aller großer Bruder, die zentrale (privatwirtschaftliche) Auskunftei für Versandhäuser, Banken, Telekomanbieter uvm. Alle Unternehmen, die Dienstleistungen anbieten oder Waren an Endkunden verkaufen, wollen nun mal wissen, ob der Käufer auch in der Lage ist monatliche Raten zu bezahlen. In der Schufa-Auskunft sehen die angeschlossenen Unternehmen alles über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...