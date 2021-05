Frankfurt am Main (ots) - Fördergelder sind überlebensnotwendig für viele Unternehmen und Gründer. Doch welche Fördergelder-Programme kommen wann für wen in Frage?Der Jurist und Autor Dr. Thomas Jesch gibt allen Interessierten mit seinem neuen Buch "Die Fördergeld-Strategie" (erschienen Ende März 2021 im Finanzbuch Verlag) ein umfangreiches Nachschlagewerk an die Hand, welches es ermöglicht, einfach festzustellen, welche Fördergelder von Unternehmern, Gründern und auch Vereinen oder Studenten bezogen werden können und wie diese beantragt werden.Mit diesem unverzichtbaren Handbuch wird endlich Klarheit in den Fördergelddschungel gebracht, damit Betroffene insbesondere in Zeiten einer Pandemie ihr Potential voll entfalten können.Dr. Thomas Jesch - Die Fördergeld-StrategieFördergelder akquirieren für Existenzgründer sowie kleine und mittlere UnternehmenFinanzbuch Verlag, Hardcover, 256 SeitenISBN: 978-3-95972-410-449,99 Euro (D) bzw. 51,40 Euro (A)https://www.m-vg.de/finanzbuchverlag/shop/article/20771-die-foerdergeld-strategie/Pressestimmen"Staatliche Investitionen und Förderungen sind eine wichtige Säule bei der Förderung vonjungen und innovativen Unternehmen. Das Buch Die Fördergeld-Strategie von Dr. Jesch liefert hier einen wichtigen Beitrag und Überblick für die Gründerinnen und Gründer."Ulrike Hinrichs, geschäftsführendes Vorstandsmitglied, Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften"Selbst gute Ideen scheitern in der Realisierung oft mangels Vorbereitung. Ich begrüße daher dieses Werk, das möglichen Enttäuschungen vorbeugen kann."Werner Kieser, Gründer, Kieser Training AG"Geschwindigkeit ist nicht selten einer der zentralen Erfolgsfaktoren bei der Existenzgründung - und staatliche Förderung kann entscheidend dazu beitragen, den Aufbau eines Geschäfts zu beschleunigen. Dieses Buch hilft bei der Orientierung durch den Dschungel der Fördermöglichkeiten, damit Gründer sich auf den Aufbau ihres Unternehmens konzentrieren können."Dr. Daniel Stelter, Strategieberater und Gründer von beyond the obviousPressekontakt:Dr. Thomas Jeschthomas@jesch.orgOriginal-Content von: Die Fördergeld-Strategie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155624/4917714