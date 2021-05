Berlin (ots) - Am 22. Mai startet in Heidelberg die bundesweite Demonstrationsreihe "Für die Schließung aller Schlachthäuser". Bis Anfang Oktober werden weitere 15 Demonstrationen stattfinden. Die Kundgebungen sind Teil einer globalen Protestbewegung und werden in Deutschland von der Tierrechtsorganisation Animal Rights Watch (ARIWA) koordiniert. Die Demonstrierenden fordern eine echte Ernährungs- und Agrarwende - weg von der millionenfachen brutalen Ausbeutung und Tötung von Tieren, hin zu einer gesunden, umweltfreundlichen veganen Lebensmittelproduktion.Alle Demo-Termine im Überblick:22.5. Heidelberg | 29.5. Mainz | 5.6. Kassel | 12.6. Gütersloh | 19.6. Münster | 26.6. Hamburg | 3.7. Bielefeld | 24.7. Stuttgart | 7.8. Frankfurt am Main | 14.8. München | 21.8. Berlin | 28.8. Hannover | 4.9. Braunschweig | 11.9. Siegen | 18.9. Mannheim | 2.10. UnnaDas Leid der sogenannten "Nutztiere" wird dieses Jahr am Beispiel der Puten verdeutlicht.Puten sind wie "Masthühner" auf extrem schnelles Wachstum gezüchtet, wodurch ihr Herz-Kreislauf-System und die Knochen überlastet werden und häufig versagen. Die schweren Tiere stehen und liegen ihr gesamtes Leben auf einem feuchten Kot-Stroh-Gemisch: Geschwüre, Entzündungen und Verätzungen an den Ballen und der Brust sind die Folge. Der soziale Stress, dicht an dicht mit tausenden Artgenoss*innen leben zu müssen, führt zu ständigen Aggressionen. Spätestens nach 20 Wochen Mast werden Puten im Schlachthof getötet."Dieses Leid ist ethisch nicht zu rechtfertigen und auch vollkommen unnötig", so Simon Anhut, Kampagnenkoordinator bei ARIWA. "Schließlich braucht kein Mensch tatsächlich Tierprodukte." Ein Ende der Tierproduktion und die Schließung aller Schlachthäuser wäre zudem ein dringend nötiger Meilenstein, um die Umwelt- und Klimakrise zumindest noch einzudämmen zu können - und um künftigen Pandemien vorzubeugen. Deshalb tritt ARIWA für eine gesunde, umweltfreundliche vegane Lebensweise ein und fordert die Umstellung der Landwirtschaft auf einen Pflanzenbau ohne jede Tiernutzung, nach ökologischen Richtlinien.Informationen und alle Kampagnen-Termine: https://www.ariwa.org/schliessung-aller-schlachthaeuserFotos von 2020: https://www.flickr.com/photos/animalrightswatch/albums/72157714355940602Wir danken für eine Ankündigung in Ihrem Medium und freuen uns auf Ihr Kommen.Pressekontakt:Sandra Franz, Tel.: 01577-6633353, E-Mail:presse@ariwa.orgOriginal-Content von: Animal Rights Watch e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127463/4917698