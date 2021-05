Nach Tier, Bird, Lime und Co drückt jetzt auch das estnische Mikromobilitätsstartup Bolt Tausende Elektroroller in deutsche Städte. Ein Fußgängerverband spricht von "Mobilitätsmüll". In neun Städten startet Bolt mit 15.000 E-Scootern die Deutschland-Offensive. Der Roll-out sei der größte seiner Art, so das Startup. Seine aggressive Preispolitik erwähnt es auch, wie Reuters berichtet. Nutzer dürfen nach einer Registrierung die türkisgrünen Roller für fünf Cent pro Minute verwenden, eine Freischaltgebühr gibt es nicht. Zuletzt legte Anbieter Voi Langzeitpässe vor, mit denen ...

