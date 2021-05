Linz (www.anleihencheck.de) - Von der Covid-Pandemie stark betroffene offene Volkswirtschaften profitieren von der globalen Konjunkturerholung, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Ungarns Industrieproduktion habe vor diesem Hintergrund im März kräftig von zuletzt 4 auf 16,2 Prozent zulegen können. Ob und wie stark die Erholung sich bereits in den BIP-Daten widerspiegele, werde man im Zuge der heutigen Datenveröffentlichung sehen. Die Inflation jedenfalls habe sich im April auf 5,1 Prozent beschleunigt, nachdem diese im Vormonat bei 3,7 Prozent gelegen habe - Ökonomen hätten einen Anstieg von 4,8 Prozent erwartet. Diese habe in den vergangenen Jahren bereits öfter über dem Zielwert der Notenbanker gelegen. ...

