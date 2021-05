Unterföhring (ots) - LSD, kurz für Lysergsäurediethylamid. Das Rauschmittel galt in den 60er-Jahren als Glücks-Droge, heute ist die in Deutschland illegale Substanz vor allem als gefährliche Droge und für die Gefahr von Horrortrips bis hin zum Selbstmord bekannt. Seit einiger Zeit forscht die Wissenschaft an Einsatzmöglichkeiten von LSD als Mittel gegen psychische Erkrankungen. Journalist Thilo Mischke macht sich im neuen FYEO Original: "LSD - Im Rausch gegen die Depression" (https://www.fyeo.de/originals/die-substanz-lsd) auf Spurensuche. Er spricht in sechs Folgen mit Wissenschaftlern, Betroffenen und Gurus und reist dafür in die Schweiz und in die Niederlande. Seine Kernfrage lautet: Kann LSD unter kontrollierten wissenschaftlichen Bedingungen als Medikament tatsächlich ein wirksames Mittel gegen Depression sein?Herr Mischke, wollen Sie mit Ihrem neuen FYEO-Podcast Werbung für LSD machen?Thilo Mischke: "Natürlich nicht. Ich will, wenn ich mich mit einem Thema beschäftige, grundsätzlich keine Werbung machen, sondern eher aufklären. Und dieses Thema hat mich schon lange beschäftigt. Ich empfand einen 'Feature Podcast' als das richtige Medium, diese Geschichte zu erzählen."Für Ihre ProSieben-Reportagereihe "Uncovered" haben Sie bereits eigene Erfahrungen mit LSD gemacht. Warum vertiefen Sie das Thema jetzt im neuen FYEO Original?"Weil sich seit meines 'Uncovered'-Films einiges getan und die Wissenschaft sich weiterentwickelt hat. Psychedelische Substanzen als Therapeutikum sind kein 'Underground' mehr, sondern Thema der internationalen Wissenschaft. Studien zeigen erstaunliche Ergebnisse zur Wirksamkeit bei Depressionen, Angsterkrankungen und posttraumatischen Belastungsstörungen. Und gerade in einer Welt, die durch seelische Erkrankungen gegeißelt ist, brauchen wir neue Lösungsansätze. Die habe ich mir angesehen."Was war Ihr überraschendstes Recherche-Ergebnis für den Podcast?"Dass LSD, einst vor allem als psychedelische Hippie-Droge bekannt, mittlerweile unter bestimmten und kontrollierten Bedingungen eine ernsthafte Alternative zu klassischen Psychopharmaka sein kann. Aber auch die Menschen, die sich mit diesem Thema beschäftigen, haben mich beeindruckt. Selten habe ich Wissenschaftler so passioniert über ihr Forschungsgebiet reden hören, selten habe ich so viel Aufbruchstimmung erlebt."An wen richtet sich Ihr neues FYEO Original?"An Menschen, die sich für alternative Therapieformen interessieren. Aber das klingt so abgehoben. Es richtet sich vornehmlich an Menschen, die sich für neue wissenschaftliche Trends interessieren und natürlich auch an all jene, die von Depressionen betroffen sind. Entweder selbst oder Freunde und Familienangehörige."Welcher Ihrer Gesprächspartner für den Podcast hat Sie besonders beeindruckt?"Rick Doblin, ein US-amerikanischer Drogenaktivist und Gründer der Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies. Er hat erst kürzlich eine Studie veröffentlicht, die besagt, dass mit dem Grundstoff für Ecstasy, MDMA, 67 Prozent aller Kriegsveteranen geholfen werden konnte. PTBS, also posttraumatische Belastungsstörungen, sind traditionell nicht wirklich heilbar, mit MDMA möglicherweise aber schon. Sein Grund und seine Motivation zu helfen hat mich wirklich beeindruckt. Und den kann man im Podcast nachhören." 