Microsoft steckt in der Entwicklung der dritten Generation des VR/AR-Headsets Hololens. Neben einer neuen Version für gewerbliche Anwender soll es auch eine für den Endverbraucher geben. In einem Interview mit Joanna Stern vom Wall Street Journal hat Alex Kipman, Leiter der Mixed-Reality-Entwicklung bei Microsoft und damit zuständig für die Hololens, Einblicke in den Status quo und die Zukunftsperspektiven des Headsets gegeben. Dabei wird deutlich: Microsoft hat es nicht eilig. Hololens 2 bei Firstline-Workern in großen Unternehmen fest etabliert Im gewerblichen Einsatz darf die...

Den vollständigen Artikel lesen ...