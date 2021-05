DJ Studie: Kein erhöhtes Corona-Risiko für Zugpersonal im Fernverkehr

BERLIN (Dow Jones)--Das Personal in Fernverkehrszügen der Deutschen Bahn (DB) mit permanentem Kundenkontakt ist laut einer Studie keinem höheren Corona-Risiko ausgesetzt als Beschäftigte ohne Kundenkontakt. Das gab die Bahn unter Verweis auf die dritte und abschließende Untersuchungsreihe einer gemeinsamen Langzeitstudie von DB Fernverkehr und der Charité Research Organisation bekannt. Die Schutzmaßnahmen an Bord der Züge wie medizinische Masken sowie die hohe Frischluftzufuhr in den Wagen hätten demnach auch während der dritten Corona-Welle "nachweislich positive Wirkung" gezeigt.

Nach der dritten Testreihe lagen demnach bei mehr als 1.000 Beschäftigten PCR-Tests (mittels Nasen-/Rachenabstrich) sowie Antikörpertestergebnisse (mittels Blutentnahme) vor. Eine akute Infektion wurde laut den Angaben bei insgesamt drei Personen festgestellt - zwei davon Bordservice-Personal (0,3 Prozent der Bordservice-Gruppe) und eine Instandhalter (0,5 Prozent der Instandhalter-Gruppe). Antikörper wurden bei 39 Mitarbeitern nachgewiesen, entsprechend einem Anteil von 6,8 Prozent beim Bordservice-Personal, 3,9 Prozent bei den Lokführern und 8,5 Prozent bei den Instandhaltern.

Auch bei der Neuinfektionsrate der 773 Teilnehmer, die bereits bei der zweiten Testreihe mitgemacht hatten, lag der Wert der Zugbegleiter mit 5,2 Prozent laut den Angaben unter dem der Instandhalter von 8,8 Prozent. "Die Gesamtergebnisse der Studie verdeutlichen, dass zu keinem Zeitpunkt ein höheres Risiko für das Zugpersonal gegenüber den anderen Mitarbeitenden (ohne häufige Kundenkontakte) bestand", erklärte die Bahn. DB-Personenverkehrsvorstand Berthold Huber nannte die Studienergebnissen ein "erfreuliches und ermutigendes Signal" nicht nur für das Zugpersonal, sondern zugleich für alle Bahnreisenden.

May 18, 2021

