iBASIS Carrier Voice for Teamwork erlaubt Netzbetreibern das Angebot einer durchgängigen Komplettlösung zur Ermöglichung von Voice-Funktionen in Microsoft Teams

China Telecom Europe (CTE) gewinnt mithilfe von iBASIS Carrier Voice for Teamwork sofort an Zugkraft und kann europäischen multinationalen Unternehmen mit Blick auf die explosionsartig zunehmende Nutzung von Microsoft Teams vollständige Anruffunktionen für ihre Kollaborationsplattformen zur Verfügung stellen

iBASIS, führender Anbieter von Kommunikationslösungen für Netzbetreiber und digitale Player auf der ganzen Welt, hat heute die Einführung von iBASIS Carrier Voice for Teamwork bekannt gegeben. Netzbetreiber wie China Telecom Europe (CTE), ein führender Anbieter für europäische multinationale Unternehmen, können damit ihren gewerblichen Kunden die dringend benötigte cloudbasierte PBX-Funktionalität für ihre Kollaborationsplattformen anbieten.

Mit der durch COVID-19 ausgelösten, erheblich zugenommenen Nutzung von Microsoft Teams haben Netzbetreiber unmittelbar die Gelegenheit, neue Umsätze mit Unternehmen zu generieren, indem sie eine bewährte Lösung für Voice-Funktionen in Microsoft Teams bereitstellen. iBASIS Carrier Voice for Teamwork bietet globale Serviceverfügbarkeit von und zur Cloud über 2-Wege-PSTN-Nummern und ermöglicht einen nativen Voice-Dienst in mehr als 60 Märkten für die weltweite Terminierung, um Netzbetreibern bei der Reaktion auf die lokale Nachfrage von Unternehmen zu helfen. Betreiber haben die Möglichkeit, ihre eigenen Nummern zu behalten, um eine Portierung zu vermeiden, oder iBASIS für lokale Nummern zu nutzen.

Aufbauend auf der führenden Stellung von iBASIS im Wholesale-Bereich dient die Lösung dem Ausbau von Voice-Funktionen für Microsoft Teams, während sie mit ihrer bewährten Leistungsfähigkeit sicherstellt, dass sich Betreiber wie CTE mit dem nutzungsbasierten Abrechnungsmodell, den flexiblen Tarifplänen, der einfachen Konfiguration und dem Self-Service-Portal der Lösung sehr rasch auf dem Markt durchsetzen können.

"Mithilfe von iBASIS Carrier Voice for Teamwork kann China Telecom Europe (CTE) mit Voice-Funktionen für Microsoft Teams auf die Bedürfnisse ihrer Unternehmenskunden eingehen und sie bei einer effektiveren Zusammenarbeit auf der ganzen Welt unterstützen", sagte Edwin van Ierland, Chief Commercial Officer und Chief Operating Officer von iBASIS. "Durch die Nutzung unserer Reichweite, Größe, Unabhängigkeit und führenden Technologiepartnerschaften konnte CTE einfach umzusetzende Funktionen schnell implementieren, um den sich schnell verändernden Marktbedingungen zu entsprechen.

"Unser Wertversprechen bei China Telecom Europe (CTE) hebt sich durch unseren ganzheitlichen IKT-Ansatz ab", ergänzte Nathan Li, Deputy Director, Voice Messaging, China Telecom Europe. "iBASIS Carrier Voice for Teamwork bietet uns eine bewährte, hochflexible Lösung mit einer kundenfreundlichen kommerziellen Struktur, die uns hilft, uns rasch auf neue Chancen für Geschäftswachstum einzustellen. Wir vertrauen auch künftig auf die Qualität, Möglichkeiten und Partnerschaft von iBASIS.

iBASIS plant eine Erweiterung von Carrier Voice for Teamwork auf andere Tools wie Slack, Zoom und WebEx. Die Lösung ist Teil des umfassenden "Carrier Cloud Communications"-Portfolios von iBASIS mit Cloud-Nummernlösungen, internationalen Rufnummern, weltweiter Voice-Terminierung und Communications Platform as a Service (CPaaS). iBASIS bietet Netzbetreibern auch weiterhin die Möglichkeit, die groß angelegten Transformationen ihrer gewerblichen Kunden im Blick zu behalten und durch überragende Leistung zu überzeugen.

