Willemstad, Curacao (ots/PRNewswire) - Cloudbet (https://www.cloudbet.com/en/lp-dash-casino?utm_source=prnewswire&utm_medium=pr&utm_campaign=dash-launch&utm_content=pr-link-text) hat Dash (https://www.dash.org/) Digital Cash zu seinem Krypto-Casino und Sportwetten in einer aufregenden neuen Partnerschaft hinzugefügt, die die Fähigkeit des Wettanbieters, Kunden nahezu sofortige Ein- und Auszahlungen zu ermöglichen, enorm erweitert.Das Dash-Blockchain-Netzwerk ist darauf ausgelegt, Transaktionen nahezu sofort und zu einem Bruchteil eines US-Penny pro Transaktion abzuwickeln, was es zur idealen Kryptowährung für den Einsatz in der schnelllebigen, hochfrequenten Umgebung von Online-Wetten macht. Durch das Wetten mit Dash haben Cloudbet-Benutzer nun die Möglichkeit, die längeren Bestätigungszeiten oder höheren Transaktionsgebühren, die mit anderen Kryptowährungen verbunden sind, zu mildern.In den kommenden Wochen arbeiten Dash und Cloudbet gemeinsam an einer aufregenden Roadmap mit Aktivitäten und Aktionen, um Cloudbet-Benutzer zu belohnen, die mit Dash wetten, darunter:- Dashback: Kunden, die diese Woche mit Dash im Cloudbet Casino oder Live-Casino wetten, können 10 % ihrer Nettoverluste zurückgewinnen, bis zu einem Maximum von 1000 US-Dollar!- Mystery Dash Drop: 10.000 US-Dollar werden unter einigen glücklichen Spielern aufgeteilt, die in der Woche ab dem 24. Mai 50 US-Dollar oder mehr bei Dash gesetzt haben.- Willkommensbonus: Neue Kunden haben Anspruch auf einen Willkommensbonus, der bei der ersten Einzahlung 100 % des eingezahlten Betrags ausmacht, bis zu 5 Dash.Omar Hamwi, Business Development Lead bei Dash, sagte: "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Cloudbet, einem der renommiertesten Namen im iGaming-Bereich. Bei den vielen Angeboten von Cloudbet sind Dash-Zahlungen sinnvoll, egal ob Sie eine Last-Minute-Wette platzieren oder Ihre Gewinne schnell abheben möchten. Eine sicherere und schnellere Form der Bezahlung werden Sie nicht finden."Gegründet im Jahr 2013, Cloudbet (https://www.cloudbet.com/en/lp-dash-casino?utm_source=prnewswire&utm_medium=pr&utm_campaign=dash-launch&utm_content=pr-link-text) ist die weltweit führende Kryptowährungs-Sportwetten-, Casino- und esports-Wettplattform. Es ist vollständig lizenziert und reguliert und hat zufriedene Kunden in über 100 Ländern. Es war eines der ersten, das vollständig mit Kryptowährungen für Kundeneinzahlungen und -auszahlungen betrieben wurde. Es unterstützt jetzt 12 Coins."Unsere Philosophie ist es, unserer Community nur die Münzen zu geben, die sie will, und das gilt auch für Dash", sagte Leandro Rossi, ein Direktor bei Cloudbet. "Wir haben vor kurzem fast 10.000 Nutzer weltweit befragt, welche Münzen wir hinzufügen sollten, und Dash wurde klar hervorgehoben.""Wir haben uns einen Ruf als einer der weltweit führenden Betreiber von Kryptowetten aufgebaut, indem wir unvergleichliche Sicherheit und schnelle Auszahlungen bieten", sagte Rossi. "Dash ermöglicht es uns, unsere Leistung in dieser Hinsicht zu steigern, und wir sind stolz darauf, diese Partnerschaft einzugehen."Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1511653/Dash_Cloudbet.jpgPressekontakt:Camilla WrightTelefon + 44 7968 166031camilla@redknotcomms.comOriginal-Content von: Cloudbet, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148690/4917887