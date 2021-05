Mit dem neuen Allzeithoch reduziert der Deutsche Aktienindex aus technischer Sicht zunächst die Gefahr einer Top-Bildung mit anschließender Trendwende, nach der es in den vergangenen zwei Wochen ein paar Mal aussah. Ohne wirklichen Rückenwind von der Wall Street stemmt sich der Markt damit erstaunlich gut gegen die weiter hohe Bereitschaft der Investoren zu Gewinnmitnahmen nach der fulminanten Rally der vergangenen Monate. Die Großwetterlagen an Wall Street und an der Frankfurter Börse könnten gerade ...

