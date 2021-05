Bonn (ots) - Jörg Schönenborn (WDR-Programmdirektor) diskutiert mit seinen Gästen über das Thema Macht und Ohnmacht der Polizei im Verfassungsstaat führen. Als Gäste auf dem Podium oder zugeschaltet per Videoschalte diskutieren Joachim Herrmann, Bayerischer Staatsminister des Innern, für Sport und Integration), Boris Pistorius, Niedersächsischer Minister für Inneres und Sport, Britta Zur, Polizeipräsidentin von Gelsenkirchen und Prof. Dr. Rafael Behr, Akademie der Polizei Hamburg.



Veranstalter des Verfassungsgesprächs sind die Stadt Karlsruhe, die Juristische Studiengesellschaft Karlsruhe, das Karlsruher Forum für Kultur, Recht und Technik, die Deutsche Sektion der Internationalen Juristen-Kommission und der Förderverein Forum Recht. Die Schirmherrschaft hat der Präsident des Bundeverfassungsgerichts Prof. Dr. Stephan Harbarth, LL.M. (Yale).



Das 21. Karlsruher Verfassungsgespräch im Sitzungssaal des Bundesverfassungsgerichts findet bereits am Samstag, 22. Mai 2021, statt - auch in diesem Jahr ohne Publikum. Die Diskussion ist an diesem Tag ab 19.00 Uhr live im phoenix-Kanal auf Facebook sowie im HbbTV zu sehen. Im Anschluss ist die Diskussion auf phoenix.de und in den Mediatheken von ARD und ZDF abrufbar. Interessierte Zuschauerinnen und Zuschauer haben die Möglichkeit, über Facebook Fragen in die Diskussion einzubringen.



