In den vergangenen Wochen sind die Ausschläge an den Aktienmärkten größer geworden. Inflationsängste und Sorgen um steigende Zinsen sind in den Fokus gerückt. Der Goldpreis dagegen steigt vor dem Hintergrund an. Für Anleger eine spannende Investmentchance.