DJ Arbeitgeberpräsident warnt vor grün-rot-roter Koalition

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) hat vor einer Koalition aus Grünen, SPD und Linken nach der Bundestagswahl gewarnt. In einem solchen Fall drohe "eine starke Regulierung der bisher funktionierenden sozialen Marktwirtschaft" mit steigenden Sozialabgaben und Steuererhöhungen, sagte Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger anlässlich der Vorstellung eines neuen Acht-Punkte-Papiers zur nächsten Legislaturperiode. "Und das macht mir etwas Sorgen."

Der SPD warf er vor, nur noch einen Rückbau bei der Agenda 2010 zu betreiben. Dabei seien es gerade die Sozialdemokraten gewesen, die Deutschland mit den Hartz-Reformen unter Ex-Kanzler Gerhard Schröder (SPD) stark gemacht hätten. Jetzt drohe der Wirtschaft Überregulierung, und Unternehmer seien "in Zukunft nur noch für Abgaben und Steuern da", sagte Dulger. "Ich glaube, dass das eine falsche Sicht ist, uns in die Zukunft zu führen und ich halte die auch für gefährlich."

In dem Papier zur Bundestagswahl fordern die Arbeitgeber stattdessen Steuersenkungen, eine vollständige Abschaffung des Soli und eine Stabilisierung der sogenannten Sozialabgabenquote bei dauerhaft unter 40 Prozent. Zur Überwindung der Corona-Pandemie sei zudem ein "Fitnessprogramm für die Arbeitswelt der Zukunft" nötig. Dazu gehören bessere Möglichkeiten zur Aus- und Weiterbildung, Erleichterungen beim Fachkräftezuzug und der betrieblichen Integration, aber auch die bessere Anrechnung von Erwerbseinkommen bei der Grundsicherung.

Beim Arbeitsrecht fordert der Arbeitgeberverband generell mehr Flexibilität. "Die oft starren Regelungen bremsen Innovation und neue Geschäftsmodelle und gehen an der Lebensrealität vieler Beschäftigter vorbei", heißt es in dem Papier. Zudem spricht sich der BDA für eine raschere Digitalisierung der Verwaltung, weiteren Bürokratieabbau und eine intensivere Vernetzung in Europa aus.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 18, 2021 06:17 ET (10:17 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.