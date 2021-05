Elon Musk sorgt in diesen Tagen für eine hohe Volatilität im Bitcoin-Kurs. Der Tesla-Chef stört sich am Stromverbrauch im Bitcoin-System, das wie Elektroautos noch nicht ausschließlich aus sauberer, erneuerbarer Energie gespeist wird. Insbesondere beim Bitcoin-Mining und zur Aufrechterhaltung der Sicherheit der Transaktionen wird auf den sogenannten "Proof of Work" gesetzt. Begleiterscheinung dieses Ansatzes sind eine hohe Rechenleistung der Teilnehmer und damit ein enormer Ressourcenverbrauch.Musk ...

