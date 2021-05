Dass sich die Stimmung am Uranmarkt geändert hat, davon wird allgemein ausgegangen. Heute liefern weltweit etwa 440 Reaktoren Energie, und zwar rund zehn Prozent des globalen Strombedarfs. Die Atomkraft ist die größte kohlenstoffarme Stromquelle in den fortschrittlichen Volkswirtschaften. Damit wird die Emission von rund 2,1 Milliarden Tonnen Kohlendioxid jährlich verhindert, so die International Energy Association (IEA). Hauptnutzer de Kernenergie sind die größten Volkswirtschaften der Welt, ...

