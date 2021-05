Die spanische Börsenaufsicht hat am Dienstag den Handel mit Aktien des Windturbinenherstellers Siemens Gamesa ausgesetzt. Am Montag hatten Siemens Gamesa in Madrid mit einem Abschlag von 2,1 Prozent auf 25,40 Euro geschlossen.Zuvor hatte die Zeitung "Expansion" berichtet, dass der Mehrheitseigentümer Siemens Energy Investmentbanken beauftragt habe, um seinen Anteil von 67,07 Prozent zu erhöhen. Morgan Stanley und die Deutsche Bank sollten strategische Optionen für Siemens Gamesa ausloten, ...

