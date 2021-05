Baden-Baden (ots) - Eine spannende Bundesliga-Saison geht zu Ende und passend zum Saisonfinale vereinen sich bei United Charity, Europas größtem Charity-Auktionsportal, die größten Fußball-Stars für den guten Zweck. Auf www.unitedcharity.de versteigern zahlreiche Bundesliga-Größen um FC Bayern-Rekordtorschütze Robert Lewandowski, BVB-Pokalsieger Marco Reus und RB Leipzig-Star Lukas Klostermann rund 50 einmalige Fan-Sammlerstücke zugunsten von verschiedenen Kinderhilfsprojekten.Fußball-Begeisterte können sich neben getragenen und signierten Trikots auch persönliche Fußballschuhe oder Trainingsjacken ihrer Lieblingsspieler sichern. Vorbeischauen lohnt sich für jeden Fan, denn die große Versteigerungs-Aktion zum Saisonfinale hält Highlights von fast allen Bundesliga-Klubs bereit! Jeder Erlös wird dabei zu 100 Prozent an das begünstigte Projekt gespendet - ganz ohne Abzüge. Die Möglichkeit zum Mitbieten gibt es unter https://www.unitedcharity.de/Specials/Bundesliga.United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke zugunsten von Kindern in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 10,8 Millionen Euro gesammelt. Die Auktionserlöse werden zu 100 Prozent an gemeinnützige Projekte und Einrichtungen weitergeleitet, vorwiegend an Kinderhilfsprojekte.Pressekontakt:United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbHAugustaplatz 876530 Baden-BadenTel: +49 7221 366 8703Fax: +49 7221 366 8709Mail: team@unitedcharity.deOriginal-Content von: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78160/4918082