Das unter anderem von Daimler unterstützte estnische Unternehmen Bolt Technology bringt seine elektrischen Tretroller nun auch im großen Stil nach Deutschland. Dabei geht es um eine fünfstellige Zahl an Fahrzeugen. Vom 18. Mai an seien rund 15.000 der Mikromobilitäts-Fahrzeuge in Berlin, Frankfurt, Hamburg, München, Köln, Stuttgart, Potsdam, Nürnberg und Fürth nutzbar, sagte der für Deutschland verantwortliche ...

