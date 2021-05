Hamburg (ots) - Hoffnung statt Angst, Sich-Verstehen statt Zersplitterung: nie war die Bitte um den guten Geist Gottes aktueller als jetzt. Wie bereits zu Ostern wird es am Mittwoch vor Pfingsten erneut eine deutschlandweite konfessionsübergreifende Gebetsaktion geben. Die Aktion "Deutschland betet" will damit erneut einen Akzent der Hoffnung und Verbundenheit setzen und lädt mit "1 Gebet an 1000 Orten" Kirchengemeinden, Familien oder Gebetsgruppen dazu ein, einen dieser tausend Gebetsorte zu bilden. Per Zoom bilden 1000 Orte des Gebets eine Einheit - per YouTube und TV kann zusätzlich jeder teilnehmen, der will. Die gemeinsamen Gebete finden viel Unterstützung - zu dem Gebet vor Pfingsten haben sich bereits ca.12.000 Menschen angemeldet.Bibel TV überträgt das Gebets-Event am 19. Mai von 19:00 bis 20:30 Uhr live in seinem TV-Programm. Zu dem gemeinsamen Gebet anmelden können sich Interessierte unter www.deutschlandbetet.de. Auf dieser Internetseite kann zudem die Liste von prominenten Unterstützern eingesehen werden.Mittwoch, 19.05.202119.00 - 20.30 UhrDeutschland betet gemeinsam - Live auf Bibel TVWeiterführende Links:Die vorliegende Pressemeldung ist auch hier aufrufbar:http://www.bibeltv.de/presseoder in der Bibel TV Presselounge:https://presse.bibeltv.de/index.phpÜber Bibel TV: Der christlich ausgerichtete Free-TV-Sender Bibel TV strahlt ein 24-stündiges Vollprogramm aus, das das gesamte Spektrum journalistischer und unterhaltender Sendeformate abbildet. Zu empfangen ist Bibel TV europaweit via ASTRA (SD, HD); in Deutschland, Österreich und der Schweiz über das digitale Kabel und IPTV, als Livestream im Web sowie in Deutschland über den neuen Antennenstandard DVB-T2 HD. Die gemeinnützige GmbH hat 16 Gesellschafter, die katholische und evangelische Kirche in Deutschland halten je 12,75% der Anteile.Pressekontakt:Bibel TV Stiftung gGmbHWandalenweg 2620097 HamburgTel.: +49 (0) 40 / 44 50 66-17Fax: +49 (0) 40 / 44 50 66-18E-Mail: presse@bibeltv.deOriginal-Content von: Bibel TV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55188/4918146