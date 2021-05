DJ UBS-Beraterteam wird von Rockefeller abgeworben

Von Ross Snel

FRANKFURT (Dow Jones)--Rockefeller Capital Management hat ein fünfköpfiges Beraterteam in Boston angeheuert, das zuvor 1,9 Milliarden Dollar bei UBS verwaltet hat.

Dies ist ein weiterer bedeutender Rekrutierungserfolg für Rockefeller, das sich mit beachtlichem Erfolg um neue Berater bemüht hat. CEO Greg Fleming kennt die großen Brokerhäuser gut, da er früher Präsident von Morgan Stanley Wealth Management war.

Letzten Monat hat Rockefeller ein weiteres erfahrenes UBS-Team rekrutiert und damit sein 50. Beratungsteam seit dem Start vor nur drei Jahren zusammengestellt.

Mit Knowlton, Knowlton & Larsen hat Rockefeller sein erstes privates Vermögensverwaltungsteam in Boston, obwohl das Unternehmen bereits ein Family Office in der Stadt unterhält. Die Firma hat 27 Büros in den gesamten USA.

Zum neuen Team gehören Laurence Knowlton, Managing Director, sein Sohn Griffin Knowlton, Senior Vice President, und Wyatt Larsen, Managing Director. Alle drei sind Berater für Privatvermögen. Hinzu kommen die Private-Wealth-Analystinnen Jennifer Pearson und Sophia Morgan. Die Gruppe wird an Michael Parker berichten, der den Geschäftsbereich Nordost von Rockefeller leitet.

Rockefeller Capital Management ist zwar relativ neu, hat aber tiefe Wurzeln in der Vermögensverwaltung, da es aus dem 1882 gegründeten Family Office des Ölmagnaten John D. Rockefeller hervorgegangen ist. Neben der privaten Vermögensverwaltung betreibt Rockefeller auch ein Family Office, einen Vermögensverwalter und eine strategische Beratungseinheit. Die Firma ist nach eigenen Angaben für ein Kundenvermögen von rund 75 Milliarden Dollar verantwortlich (Stand: 31. März).

Rockefeller sorgte kürzlich für Schlagzeilen, als es den Baseball-Star Derek Jeter in seinen Vorstand aufnahm. CEO Fleming beriet Jeter bei dem Deal im Jahr 2017, der ihn zu einem Teilhaber der Miami Marlins machte. Ein Sprecher von UBS antwortete nicht auf eine Anfrage nach einem Kommentar zum Abgang des Teams aus Boston.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/jhe/sha

(END) Dow Jones Newswires

May 18, 2021 08:13 ET (12:13 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.