Inflationssorgen, Zinsängste und Co.: alles Themen, die nicht gerade für prächtige Stimmung an den Aktienmärkten sorgen - könnte man jedenfalls meinen. Doch die Anleger im DAX scheinen die Bedenken gekonnt beiseite zu schieben und hieven ihn am Morgen sogar auf ein zwischenzeitliches Allzeithoch bei 15.538 Punkten. Zum Mittag notiert der Leitindex aber wieder etwas unter der Marke von 15.500 Punkten. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger 1. Allianz (WKN 840400) Spitzenreiter auf dem ...

