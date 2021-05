Mark Garrett, Vorsitzender des OMV-Aufsichtsrats, hat über die Glenstone Advisory and Capital AG, den Kauf von mehr als 2000 OMV-Aktien gemeldet. Gekauft wurde am 17. Mai über verschiedene Handelsplätze (Wiener Börse, CBOE Europe, Aquis Exchange Europe, Turquoise Europe), wie aus einer Veröffentlichung hervorgeht. Die VST Building Technologies AG hat einen Auftrag mit einem Volumen von 3,3 Mio. Euro erhalten. In Wien realisiert VST eine sechsstöckige Wohnhausanlage mit insgesamt 25 Wohnungen und einer Bruttogeschossfläche von 2.500 Quadratmetern. (Der Input von BSNgine für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 18.05.)

