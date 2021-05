Toronto, Kanada - 18. Mai 2021 - Fury Gold Mines Limited (TSX: FURY, NYSE American: FURY) ("Fury" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fury-gold-mines-ltd/ ) freut sich, die Ergebnisse von vier der fünf Bohrlöcher in der Snake Lake-Struktur einen Kilometer (km) östlich der bekannten Ressource in der Lagerstätte Eau Claire im Gebiet Eeyou Istchee in der Region James Bay in Quebec bekannt zu geben. Bohrloch 21EC-018 durchteufte 94,1 g/t Gold (Au) auf 0,5 m und verlängerte die hochgradige Mineralisierung 840 Meter (m) neigungsabwärts; Bohrloch 21SL-001 durchteufte 7,51 g/t Gold auf 2 m, was einen 150 m langen Step-Out von historischen hochgradigen Bohrlöchern darstellt (Abbildung 1).

Darüber hinaus wurde ein neuer mineralisierter Horizont zwischen den Strukturen Eau Claire und Snake Lake im vulkanischen Paket identifiziert, wo Abschnitte mit 19,6 g/t Gold auf 0,5 m und 2,85 g/t Gold auf 5 m (21SL-001) durchschnitten wurden. Diese Abschnitte befinden sich in einem Gebiet, in dem Quarz-Feldspat-Porphyr-Gänge mit reichlich Quarz-Turmalin-Adern verbunden sind (Abbildung 2). Diese geologische Umgebung und der Stil der Mineralisierung sind der Lagerstätte Eau Claire ähnlich. Die Ergebnisse der vier Explorationslöcher sind unten aufgelistet (Tabelle 1).

"Wir sind mit diesen Bohrergebnissen sehr zufrieden, da sie eindeutig auf eine hochgradige Mineralisierung und die potenzielle Größe der Snake Lake-Struktur hinweisen. Die Identifizierung eines dritten Mineralisierungshorizonts erweitert das Unzenprofil dieses Gebiets erheblich", kommentierte Mike Timmins, President und CEO von Fury. "Wir glauben, dass wir uns noch in einem frühen Stadium befinden, um bedeutende Entdeckungsmöglichkeiten bei Eau Claire aufzuzeigen; unsere hohe Trefferquote und das Vorhandensein von sichtbarem Gold in den Bohrlöchern bei Snake Lake und in den aktuellen Bohrungen der westlichen Erweiterung zeigen die Robustheit des Projekts und die Aussichtslosigkeit der Ziele auf dem Trend. "

Tabelle 1: Bohrergebnisse im Snake Lake Gebiet1

Bohrung ID Von Bis Länge (m) Au g/t 21EC-0102 1069.5 1071.0 1.5 6.43 21EC-016 Keine bedeutsamen Kreuzungen 21EC-018 927.0 927.5 0.5 94.10 21SL-001 212.0 213.0 1.0 3.78 21SL-001 220.0 220.5 0.5 19.60 21SL-001 225.0 230.0 5.0 2.85 inkl. 227.0 228.0 1.0 8.51 21SL-001 371.5 373.5 2.0 7.51 inkl. 372.0 372.5 0.5 23.90 21SL-002 413.0 416.0 3.0 1.00 21SL-002 423.0 423.5 0.5 4.04 Bei den Längen handelt es sich um die durch Bohrungen angezeigte Kernlänge, da zu diesem Zeitpunkt noch nicht genügend Bohrungen durchgeführt wurden, um die tatsächlichen Breiten zu bestimmen. Hauptabschnitte - Au-Gehalt*Mächtigkeit nicht weniger als 2 g/t*m mit einem Gehalt von nicht weniger als 1 g/t, maximale aufeinanderfolgende Verdünnung 2m 1. Diese Ergebnisse beinhalten zwei Panel C-Bohrungen (21EC-016 und 21EC-018). 2. Zuvor veröffentlicht; siehe Pressemitteilung vom 30. März 2021.

In drei der vier gemeldeten Bohrlöcher und in einem noch ausstehenden Bohrloch der Snake Lake-Struktur wurde grobkörniges sichtbares Gold in Verbindung mit Adern und Alteration beobachtet (Abbildungen 3 und 4). Darüber hinaus haben die jüngsten Bohrungen zur Ressourcenerweiterung bei der Lagerstätte Eau Claire sichtbares Gold durchschnitten. In Anbetracht des durchgängigen Vorkommens von sichtbarem Gold in den Bohrkernen, die in diesem Jahr gebohrt wurden, hat Fury die Entscheidung getroffen, zu einem Bohrkern mit größerem Durchmesser (HQ) zu wechseln, was zu einer 25 % größeren Probengröße führen wird. Neben der Umstellung auf HQ-Bohrkerne weist das Unternehmen die Untersuchungslabore an, die Probenvorbereitung anzupassen, um die Variabilität der grobkörnigen Goldanalyse besser berücksichtigen zu können.

Snake Lake Explorationsbohrungen - Geologie

Die gemeldeten Abschnitte mit 94,10 g/t Gold über 0,5 m (21EC-018) und 6,43 g/t Gold über 1,5 m (21EC-010), die sich entlang des Vulkan-Sediment-Kontakts befinden, der die Snake Lake-Struktur charakterisiert (siehe Pressemitteilung vom 30. März 2021), haben die potenzielle Mineralisierungsfläche entlang der Snake Lake-Struktur um 840 m bzw. 1.100 m erweitert (Abbildung 1). Furys technisches Team ist ermutigt durch das Ausmaß, in dem eine hochgradige Mineralisierung beobachtet wurde, und glaubt, dass die Snake Lake-Struktur das Potenzial hat, eine mögliche Entdeckung innerhalb von 2 km von Eau Claire zu liefern.

Die neu identifizierte Mineralisierungszone befindet sich 100 bis 150 Meter südlich der Snake Lake-Struktur und ist in mafischem Vulkangestein mit assoziierten Quarz-Feldspat-Porphyr-Gängen und reichlich Quarz-Turmalin-Adern auf einer Breite von 20 Metern beherbergt, was auf einen starken Flüssigkeitsweg hindeutet, der zuvor nicht erkannt wurde. Das technische Team von Fury ist der Ansicht, dass die Identifizierung einer dritten mineralisierten Struktur entlang des Lagerstättentrends in diesem frühen Stadium des Programms eine hohe Wahrscheinlichkeit für die Entdeckung bedeutender neuer Mineralisierungszonen im gesamten unmittelbaren Projektgebiet darstellt.

"Wir sind sehr beeindruckt von unserem breit angelegten First-Pass-Bohrprogramm entlang des Strukturkorridors Snake Lake. Die Tatsache, dass wir in der Lage waren, den hochgradig mineralisierten Fußabdruck mit 1.100m und 840m Step-Outs zu erweitern, spricht eindeutig für die mineralische Ausstattung dieses Gebietes. Die Stärke der Fließwege in Bezug auf die Alteration und die Intensität der Adern sowie das durchgängig beobachtete sichtbare Gold bestätigen unsere Überzeugung, dass dem Projekt durch weitere Explorationen bedeutende Unzen hinzugefügt werden können", sagte Michael Henrichsen, SVP Exploration von Fury.

Abbildung 1: Zeigt den langen Abschnitt der Snake Lake-Struktur mit Goldabschnitten, die sich 1 km östlich der Lagerstätte Eau Claire befinden.

Abbildung 2: Zeigt einen Querschnitt des Strukturkorridors Snake Lake, wo eine neue hochgradige Mineralisierung 840 Meter neigungsabwärts von historischen Bohrungen identifiziert wurde. Das Bild zeigt auch eine neue Mineralisierungszone, die 150 Meter weiter südlich in der hängenden Wand der Snake Lake-Struktur identifiziert wurde.

Abbildung 3: Zeigt grobes sichtbares Gold, das innerhalb einer Zone mit Quarz-Turmalin-Adern in Ressourcenerweiterungsbohrloch 20EC-005 durchschnitten wurde, das 11,56 g/t Gold auf 6 Metern durchschnitt.

Abbildung 4: Veranschaulicht die Aderdichten und das beobachtete sichtbare Gold innerhalb der Quarz-Turmalin-Adern in den Snake Lake-Bohrlöchern, die 150 bis 300 Meter lange Step-outs von historischen hochgradigen Bohrungen darstellen.

Eau Claire Technische Offenlegung

Die Analyseproben aus dem Programm 2020 und 2021 wurden entnommen, indem der Kern mit NQ-Durchmesser vor Ort in gleiche Hälften gesägt wurde, wobei eine Hälfte zur Aufbereitung an Actlabs in Val d'Or, QC, und anschließend zur Analyse an Actlabs in Thunder Bay, ON, gesendet wurde. Alle Proben werden unter Verwendung einer 50-g-Nominalgewicht-Brandprobe mit Atomabsorptionsabschluss (1A2B-50) und einer Multi-Element-Viersäureaufschluss-ICP-AES/ICP-MS-Methode (1F2) untersucht. Wenn die Ergebnisse der 1A2B-50-Methode mehr als 5 ppm Au betrugen, wurde die Untersuchung mit einer 50-g-Nominalgewicht-Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss (1A3-50) wiederholt. QA/QC-Programme unter Verwendung von internen Standardproben, Feld- und Laborduplikaten und Leerproben weisen auf eine gute Gesamtgenauigkeit und Präzision hin.

Historische Bohrproben bei Snake Lake wurden entnommen, indem der Kern mit einem Durchmesser von NQ vor Ort in gleiche Hälften gesägt wurde, wobei eine Hälfte zur Aufbereitung und Analyse an ALS Chemex in Val D'or, QC, geschickt wurde. Alle Proben wurden mittels einer 50-g-Nominalgewicht-Brandprobe mit Atomabsorptionsabschluss (Au-AA24) und einer Multi-Element-Viersäureaufschluss-ICP-AES/ICP-MS-Methode (ME-MS61) untersucht. Wenn die Ergebnisse der Au-AA24-Methode mehr als 5 ppm Au betrugen, wurde die Untersuchung mit einer 50-g-Nominalgewicht-Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss (Au-GRA22) wiederholt. QA/QC-Programme mit internen Standardproben, Feld- und Laborduplikaten und Leerproben weisen auf eine gute Gesamtgenauigkeit und Präzision hin.

David Rivard, P.Geo, Explorationsmanager bei Fury, ist eine qualifizierte Person" im Sinne von National Instrument 43-101 und hat die technischen Angaben in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Fury Gold Mines Limited

Fury Gold Mines Limited ist ein auf Kanada fokussiertes Explorations- und Erschließungsunternehmen, das in drei produktiven Bergbauregionen des Landes positioniert ist. Unter der Leitung eines Managementteams und eines Board of Directors mit nachgewiesenen Erfolgen bei der Finanzierung und Erschließung von Bergbauanlagen wird Fury seine Goldplattform mit mehreren Millionen Unzen durch Projekterschließung und potenzielle Neuentdeckungen aggressiv ausbauen und weiterentwickeln. Fury hat sich dazu verpflichtet, die höchsten Industriestandards für Unternehmensführung, Umweltverantwortung, Engagement in der Gemeinde und nachhaltigen Bergbau einzuhalten. Für weitere Informationen über Fury besuchen Sie www.furygoldmines.com.

Für weitere Informationen über Fury Gold Mines Limited wenden Sie sich bitte an:

Salisha Ilyas, Vizepräsidentin, Investor Relations

Tel: (844) 601-0841

E-Mail: info@furygoldmines.com

Website: www.furygoldmines.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen und zusätzliche Vorsichtshinweise

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Informationen" oder "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze ("zukunftsgerichtete Aussagen") angesehen werden können, die sich auf die zukünftige Geschäftstätigkeit des Unternehmens beziehen, sowie andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Im Allgemeinen können diese zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "plant", "erwartet", "budgetiert", "vorgesehen", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "antizipiert" oder "glaubt" oder den Negativen und/oder Variationen solcher Wörter und Phrasen identifiziert werden, oder sie besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden", "eintreten", "erreicht werden" oder "haben das Potenzial dazu". Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die implizite zukünftige Leistungen und/oder Prognosen beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung spiegeln die aktuellen Schätzungen, Vorhersagen, Erwartungen oder Überzeugungen des Managements in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider. Spezifische zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Informationen in Bezug auf: Furys Explorationsbohrprogramme bei der Lagerstätte Eau Claire, einschließlich der neuen Mineralisierungszone zwischen den Strukturen Eau Claire und Snake Lake und des Potenzials für eine neue Lagerstätte; und das zukünftige Wachstum und die Entwicklung der Mineralgrundstücke von Fury.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von denen abweichen, die in solchen Aussagen erwartet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zu dem Zeitpunkt wider, an dem solche Aussagen gemacht werden, und basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar zu diesem Zeitpunkt als vernünftig erachtet werden, aber naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Zu diesen Annahmen, die sich als unzutreffend erweisen können, gehören: allgemeine wirtschaftliche und branchenspezifische Wachstumsraten; das Budget der Gesellschaft, einschließlich der erwarteten Kosten und der Annahmen bezüglich der Marktbedingungen; die Fähigkeit der Gesellschaft, zusätzliches Kapital für die Fortführung ihrer Explorations-, Erschließungs- und Betriebspläne zu beschaffen; die Fähigkeit der Gesellschaft, die für ihre gegenwärtigen und zukünftigen Tätigkeiten erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen zu erhalten oder zu erneuern; und die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Erwartungen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen angemessen waren, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Annahmen und Erwartungen als richtig erweisen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich (positiv oder negativ) von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, einschließlich Risiken in Bezug auf, jedoch nicht darauf beschränkt, die COVID-19-Pandemie, den zukünftigen Preis von Mineralien, einschließlich Gold und anderen Metallen, und den Erfolg der Explorations- und Erschließungsaktivitäten des Unternehmens. Die Leser sollten sich auf die Risiken beziehen, die im Jahresinformationsblatt und in den MD&A des Unternehmens für das am 31. Dezember 2020 endende Jahr und in den nachfolgenden kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen bei der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde, die unter www.sedar.com abrufbar sind, sowie im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 40-F für das am 31. Dezember 2020 endende Jahr, der bei der United States Securities and Exchange Commission eingereicht wurde und unter www.sec.gov abrufbar ist, erörtert werden. Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, da diese nur zu dem Zeitpunkt gelten, an dem sie gemacht werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen stellen die Erwartungen des Unternehmens zum Datum dieser Pressemitteilung oder dem angegebenen Datum dar. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich.

Vorsichtshinweis für US-Investoren in Bezug auf die Schätzungen der Bergbauoffenlegung

Die bergbaulichen und technischen Offenlegungen in dieser Pressemitteilung erfolgen in Übereinstimmung mit den geltenden kanadischen Gesetzen und den Richtlinien des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum CIM Definition Standards on Mineral Resources and Mineral Reserves. Die Beschreibungen der Projekte des Unternehmens gemäß den geltenden kanadischen Gesetzen und den CIM-Standards sind möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von US-Unternehmen veröffentlicht werden, die den Berichts- und Veröffentlichungspflichten gemäß den US-Bundeswertpapiergesetzen und den dazugehörigen Regeln und Vorschriften unterliegen.

- Ende -

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58471Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58471&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA36117T1003Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA36117T1003