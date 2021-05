In Erwartung eines beschleunigten wirtschaftlichen Aufschwungs decken sich Anleger mit europäischen Aktien ein. Der Dax stieg am Dienstag um bis zu 0,9 Prozent auf ein Rekordhoch von 15.538,01 Punkten. Der EuroStoxx50 gewann ähnlich stark und notierte mit 4043,21 Zählern so hoch wie zuletzt vor mehr als 13 Jahren.

Den vollständigen Artikel lesen ...