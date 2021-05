Vancouver (British Columbia), 18. Mai 2021. Eat Beyond Global Holdings Inc. (CSE: EATS, OTCPK: EATBF) (FWB: 988) ("Eat Beyond" oder das "Unternehmen") ein Investmentunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die globale Branche für Lebensmittel auf pflanzlicher Basis und alternative Lebensmittel gerichtet ist, freut sich bekannt zu geben, dass seine Portfoliogesellschaft good natured (TSX-V: GDNP) die Betriebsaktiva von Ex-Tech Plastics Inc. ("Ex-Tech") für eine Barvergütung in Höhe von 14,1 Millionen US$ erworben hat. Das Geschäft wird voraussichtlich im Laufe des Monats Mai abgeschlossen werden.

Ex-Tech Plastics stellt qualitativ hochwertige, starre Kunststoffplatten her. Sein erklärtes Ziel besteht darin, durch die Produktion von umweltfreundlichen Materialien Wege in eine grünere Zukunft zu schaffen. Das 1982 gegründete Unternehmen Ex-Tech hat sich kontinuierlich zu einem Marktführer für kosteneffiziente individuelle Kunststofflösungen für Unternehmen entwickelt.

"Nach einem starken ersten Quartal freut sich Eat Beyond, dass seine Portfoliogesellschaft good natured angesichts dieser bedeutsamen Übernahme eines bewährten Kunststoffunternehmens mit Sitz in Illinois sein positives Momentum fortsetzt" sagte Patrick Morris, CEO von Eat Beyond. "Ex-Tech bietet sechs unterschiedliche Materialtypen und ist somit ein wichtiger Teil der Wertschöpfungskette, zumal Unternehmen und Verbraucher nach nachhaltigen, umweltfreundlichen Produkten und Dienstleistungen suchen."

good natured bietet nahezu 400 unterschiedliche Produkte und Dienstleistungen. Es ist einer der größten nordamerikanischen Anbieter von umweltbewussten Produkten, die ohne Erdöl hergestellt werden und frei von BPA, Phthalaten und anderen bedenklichen Chemikalien sind.

Ex-Tech erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2020 25,8 Millionen US$ (33 Millionen CAD), was es good natured ermöglichen wird, seinen Umsatz nach der Übernahme nahezu zu verdoppeln. Nach dem Abschluss wird good natured 3,25 Millionen $ an Betriebskapital gewinnen.

"Dies ist die dritte Übernahme von good natured im vergangenen Jahr. Dadurch kommen 105 B2B-Kunden zu good natured hinzu, wodurch sich die Zahl der Kunden auf etwa 600 erhöht und gleichzeitig Kostensynergien und Möglichkeiten zur Skalierung von Betrieben entstehen", sagte Morris. "Gewinne durch Immobilien werden auch die gesamten Aktiva auf fast 10 Millionen Dollar erhöhen, da good natured eine beeindruckende Marktpräsenz im Mittleren Westen gewinnt, nicht weit von der drittgrößten Stadt und dem siebtgrößten Frachtflughafen in Amerika entfernt."

