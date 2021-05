DJ Handel mit Siemens Geamesa in Madrid wieder aufgenommen

MADRID/FRANKFURT (Dow Jones)--Die spanische Börsenaufsicht CNMV hat die Aussetzung des Handels mit der Aktie des Windanlagenherstellers Siemens Gamesa an der Madrider Börse wieder aufgehoben. In einer Mitteilung teilte die Aufsicht mit, dass die am Dienstag beschlossene vorsorgliche Aussetzung des Handels mit der Aktie mit Wirkung ab 14:30 Uhr aufgehoben worden ist.

Die CNMV hatte am Dienstagmorgen den Handel mit der Aktie an der Madrider Börse ausgesetzt. In einer Mitteilung der Aufsicht war zur Begründung von "Umständen, die den normalen Geschäftsablauf stören könnten" die Rede. Die spanische Zeitung Expansion hatte zuvor berichtet, Siemens habe über ihre Tochter Siemens Energy die Banken Morgan Stanley und Deutsche Bank damit beauftragt, strategische Optionen für Siemens Gamesa auszuloten, darunter auch den Abschied von der Börse.

Siemens Energy trat dem in einer Pflichtmitteilung an die Börsenaufsicht entgegen. Es sei kein Übernahmeangebot geplant, stellte der deutsche Konzern klar, der jedoch ergänzte, für die Zukunft "kein Szenario auszuschließen". Siemens Energy hält knapp 67,1 Prozent der Aktien von Siemens Gamesa. Die Aktie von Siemens Gamesa gewinnt aktuell 3,9 Prozent auf 26,40 Euro.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 18, 2021 09:08 ET (13:08 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.