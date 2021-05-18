FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
AGENUS INC. DL-,01 AJ81 US00847G7051
AB/FROM ONWARDS 18.05.2021 15:06 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
AGENUS INC. DL-,01 AJ81 US00847G7051
AB/FROM ONWARDS 18.05.2021 15:06 CET
AGENUS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de