Mainz (ots) -5,05 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (Marktanteil 16,4 Prozent) verfolgten am Montag, 17. Mai 2021, 20.15 Uhr, im ZDF das Sozialdrama "Systemsprenger" von Regisseurin Nora Fingscheidt. Rund 405.000 Mal wurde der Spielfilm seit Montag, 10. Mai 2021, in der ZDFmediathek abgerufen. Die anschließende Back-to-back-Dokumentation "Schrei nach Liebe - Wie Kinder zu Systemsprengern werden" von Autorin Liz Wieskerstrauch sahen ab 22.10 Uhr 3,50 Millionen Zuschauer im TV (14,3 Prozent Marktanteil), rund 172.000 Menschen sahen die Dokumentation seit Montag, 10. Mai 2021, in der ZDFmediathek. Dort ist sie noch bis Mai 2023 abrufbar.Frank Zervos, Hauptredaktionsleiter Fernsehfilm/Serie I: "'Systemsprenger' ist jetzt auch noch Quotensprenger. Der Film ist eine unglaubliche Erfolgsgeschichte und eben auch das Ergebnis unserer konsequenten Förderung von Talenten in der ZDF-Nachwuchswerkstatt Das Kleine Fernsehspiel. Dort hatten wir bereits Nora Fingscheidts Diplomfilm 'Ohne diese Welt' koproduziert. Und ihre erste Hauptrolle spielte Helena Zengel in dem vom Kleinen Fernsehspiel unterstützten Film 'Die Tochter'. Wir gehen gemeinsam weiter: Nora Fingscheidt arbeitet mit uns an ihrem neuen Kinofilm 'Würde', für den gerade das Buch entwickelt wird."Im Mittelpunkt des Dramas "Systemsprenger" steht die neunjährige Benni (Helena Zengel), ein zartes Mädchen mit wilder Energie. Sie ist das, was man im Jugendamt einen "Systemsprenger" nennt. Wo sie hinkommt, fliegt sie wieder raus. Die warmherzige Frau Bafané (Gabriela Maria Schmeide) vom Jugendamt wagt ein letztes Experiment und engagiert Micha (Albrecht Schuch), einen Anti-Gewalt-Trainer für straffällige Jugendliche."Systemsprenger" ist eine Kino-Koproduktion der ZDF-Redaktion Das kleine Fernsehspiel und eine der erfolgreichsten Kino-Koproduktionen des ZDF. Der Film hatte großen Erfolg bei Kritikern und beim Publikum und gewann national und international mehr als 50 Preise. Beim Deutschen Filmpreis LOLA wurde er in acht Kategorien ausgezeichnet, unter anderem mit dem Filmpreis in Gold als Bester Spielfilm. Autorin und Regisseurin Nora Fingscheidt erhielt den Silbernen Bären Alfred Bauer Preis bei der Berlinale 2019 und die Deutschen Filmpreise für bestes Drehbuch und beste Regie. Auch Helena Zengel wurde für ihre Darstellung der Benni mit einer LOLA als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet."Systemsprenger" ist noch bis Sonntag, 15. August 2021, in der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/filme/das-kleine-fernsehspiel/systemsprenger-114.html) abrufbar.Den Abschluss des kleinen "Systemsprenger"-Schwerpunktes bildet die "37°"-Dokumentation "Die Wütenden - Wenn Kinder das System sprengen", die am Dienstag, 18. Mai 2021, 22.15 Uhr, im ZDF und bereits ab 14.00 Uhr, in der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/dokumentation/37-grad/37-die-wuetenden-100.html) zu sehen ist. Die Autorinnen Anabel Münstermann und Valerie Henschel begleiten zwei Systemsprenger-Kinder, die sich nirgends angenommen fühlen und die beide bereits eine Odyssee durch die Instanzen der Jugendhilfe hinter sich haben.Ansprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/systemsprenger, https://presseportal.zdf.de/presse/schreinachliebe und https://presseportal.zdf.de/presse/37Grad"Systemsprenger" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/filme/das-kleine-fernsehspiel/systemsprenger-114.html"37°: Die Wütenden - Wenn Kinder das System sprengen" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/dokumentation/37-grad/37-die-wuetenden-100.htmlhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4918265