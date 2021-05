Die übergeordnete Richtung an den Aktienmärkten "stimmt" weiterhin. Der Aufwärtsdrang scheint ungebrochen. Das ändert jedoch nichts an dem Umstand, dass es einzelne Werte in der aktuellen Situation schwer haben und unter Druck stehen. Auch bei unseren drei heutigen Protagonisten TUI, Zalando und Teamviewer ist diesbezüglich nicht alles eitel Sonnenschein. Bleiben wir zunächst bei der Aktie des Reise- und Touristikkonzerns TUI, die sich aus charttechnischer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...