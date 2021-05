1. Faktor-Long-Zertifikat auf ECX EUA CO2-Emissionen (WKN MC3SF5) Wie bereits zum gestrigen Wochenstart wird auch am Dienstag ein Faktor-Long-Zertifikat auf die CO2-Emissionen in Europa rege gehandelt. In dem Papier werden überwiegend Kauforders abgewickelt. 2. Call-Optionsschein auf Deutsche Telekom (WKN MA46UA) Auch beim zweiten Derivat, einem Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom, finden sich viele Derivateanleger. Das Papier wird überwiegend verkauft. Für Aufsehen sorgte gestern außerdem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...