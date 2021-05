HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Vodafone auf "Buy" mit einem Kursziel von 155 Pence belassen. Angesichts von über Jahrzehnte gesammelten Erfahrungen bezüglich der Wertvernichtung im Sektor verstehe er die negative Reaktion auf die Ankündigung des britischen Telekomkonzerns, die Investitionen erhöhen zu wollen, schrieb Analyst Carl Murdock-Smith in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nun müsse Vodafone zeigen, dass diese auch tatsächlich das Wachstum beschleunigten./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2021 / 12:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00BH4HKS39

