Heute Nacht ist im Rahmen der sogenannten 13F filings (vierteljährliche Offenlegung der Positionen von größeren Investoren) bekannt geworden, dass Michael Bzúrry - bekannt aus "The Big Short" - eine große Short-Position in der Aktie von Tesla eingegangen ist. Hinzu kommt, dass Elon Musk durch seine abrupte Wendung in Sachen Bitcoin bei vielen Sympathien verloren hat. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...