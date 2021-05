Bäume benötigen Jahrzehnte, um zu wachsen, während Brände sie in nur wenigen Minuten zerstören können. Waldbrände sind die Art von Naturkatastrophe, die mit einer plötzlichen Zerstörungskraft zuschlägt und oft nur schwer unter Kontrolle zu bringen ist. Aus diesem Grund ist die Arbeit daran, Waldbrände und die Schäden, die sich anrichten, zu verhindern am Besitz von Menschen sowie manchmal am menschlichen Leben eine Priorität für Dahua Technology.

Im Laufe der Jahre hat Dahua Technology Lösungen zur umfassenden technischen Unterstützung im Bereich der Wald- und Wiesenbrandüberwachung sowie der Frühwarnung, Prognose, Rettung und nachträglichen Katastrophenauswertung entwickelt und bereitgestellt mit Technologie, die auf die digitale Intelligenz setzt. In der Technologie von Dahua sind Videowahrnehmungssysteme mit integrierten Himmel- und Bodenüberwachungsverfahren vollständig integriert, um ein starkes "Brandnetz" zu schaffen, das auf die Prävention und frühe, entscheidende Intervention im Bedarfsfall ausgerichtet ist.

Der Yarlung Zangbo Grand Canyon ist die größte und tiefste Schlucht auf der Erde. Das Gelände des Waldes der Schlucht ist komplex, steil und tief, mit wertvollen und vielfältigen Vegetationen und natürlichen Ressourcen, und daher schwer zu schützen. Dahua Technology hat dabei geholfen, ein smartes Überwachungssystem zur Waldbrandprävention zu entwickeln, das Wälder durch digitale Technologie schützt. Auf der Grundlage der Bilderfassungstechnologie sorgt das System für eine 360°-Überwachung auf lange Distanzen sowie für einen kontinuierlichen Schutz rund um die Uhr, wodurch die weiten Wälder und üppigen Berglandschaften geschützt werden.

In Chibi City, Hubei, hat Dahua Technology ein integriertes Waldbrand-Präventionssystem für die Guantangyi Forest Farm eingerichtet. Das System greift auf eine doppelspektrale Wärmebildtechnik zurück, um Brände in Echtzeit zu erkennen, verknüpft Video-Feeds mit Befehlszentren und sendet über eine Drohne mit sechs Rotoren, welche die Situation von oben überschaut, Warnmeldungen an tragbare Geräte der Förster. Der nahtlose Informationsstrom durch dieses System ermöglicht es Förstern, mit einem Einsatzendgerät in der Hand schnell den betroffenen Ort zu erreichen, um vor Ort Maßnahmen zu ergreifen, Suchen und Rettungen einzuleiten und andere erste Hilfedienste zu leisten.

Um Wälder zu schützen, müssen integrierte Funktionen zusammenarbeiten und die Lösungen von Dahua machen dies möglich. Mitarbeiter von Dahua sind besonders stolz darauf, zu dieser Mission beizutragen. Zum Beispiel: "Als ich durch die vielen Waldgebiete lief, war ich jedes Mal nicht nur emotional, sondern fühlte mich auch verantwortlich. Dahua Technology setzt sich seit jeher für die Waldbrandprävention ein. In der Zukunft wird das Unternehmen weiter Technologie nutzen, um die Umwelt zu schützen, und Intelligenz, um eine umweltfreundliche Zukunft zu wahren."

