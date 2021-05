DGAP-News: Granite Creek Copper Limited / Schlagwort(e): Vertrag/Studie

18. Mai 2021 - Vancouver, British Columbia. Granite Creek Copper Ltd. (TSX.V: GCX | OTCQB: GCXXF) ("Granite Creek" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen Sedgman und Mining Plus, die weltweit führenden Unternehmen im Bereich Mineralaufbereitungstechnik und Bergbautechnik, unter Vertrag genommen hat, um optimierte Vergleichsstudien in Bezug auf potenzielle Ressourcenentwicklungs- und Mineralaufbereitungsmöglichkeiten auf dem Projekt Carmacks des Unternehmens durchzuführen. Diese Studien werden die Grundlage für eine grundlegend überarbeitete wirtschaftliche Bewertung basierend einer aktualisierten NI 43-101 konformen Schätzung der Mineralressourcen bilden, die nach Abschluss des derzeit laufenden 10.000 Bohrmeter umfassenden Bohrprogramms erwartet wird.

In ersten Gesprächen zwischen technischen Vertretern von Sedgman, Mining Plus und Granite Creek wurden mehrere potenzielle Wertschöpfungsmöglichkeiten ermittelt, die untersucht werden, um die Projektgrundlagen über die in der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung aus dem Jahr 2017 ("PEA", Preliminary Economic Assessment) für die Lagerstätten Carmacks festgelegten Grundlagen hinaus zu erweitern. Diese Möglichkeiten müssen gleichzeitig mit den Ressourcenerweiterungsaktivitäten des Unternehmens untersucht werden, sodass eine Ressourcenaktualisierung und die vorgeschlagenen Vergleichsstudien möglicherweise in eine überarbeitete PEA integriert werden können, die eine Basis für robustere Projektgrundlagen bietet.



Der Arbeitsumfang von Sedgman und Mining Plus konzentriert sich hauptsächlich auf die Oxid- und Sulfidzonen in der Zone 1 der Carmacks-Lagerstätte sowie auf die angrenzenden Zonen 4 und 7. Ziel dieser Analyse ist es, Strategien zur Maximierung des Werts und zur Optimierung des Zeitplans im Rahmen einer Minerallagerstätte aufzudecken, die aus zwei deutlich unterschiedlichen Erzarten besteht, von denen jede ein eigenes Aufbereitungsverfahren erfordert. Die umfassenden Studienarbeiten werden mit der Neugestaltung der Minenausführungssequenz und der Entwicklung einer geeigneten Erzsortierungsstrategie beginnen, die in die anschließenden Wertoptionen und Bergbaukonzepte integriert werden kann.

Sobald der Oxidabbauplan abgeschlossen ist, kann eine Prüfung der Auslaugungsoptionen begonnen werden, während der Sulfidabbauplan sich in der Entwicklungsphase befindet. Die doppelten Minenpläne werden dann in die anderen Studienoptionen integriert, die sich auf die Bewertung der Transportkosten und die Entwicklung der Kapitalkosten beziehen und in einem Abschlussbericht der erstellten Vergleichsstudien gipfeln.

Die Arbeiten sollen sofort beginnen und voraussichtlich über einen Zeitraum von ca. 8 Wochen durchgeführt werden. Der Zeitplan für die Bereitstellung wurde komprimiert und zeitlich so festgelegt, dass die Ergebnisse aus diesem Bereich den Planungsprozess von Granite Creek Copper für die mögliche Durchführung einer zweiten Phase der Explorations-Kernbohrarbeiten im Spätsommer/Frühherbst 2021 beeinflussen können.



Methodik

Als Teil der Arbeiten werden Sedgman und Mining Plus eine Überprüfung potenzieller Bergbauszenarien durchführen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf verschiedene Szenarien für großvolumigen Bruchbau, Tagebau ("OP"), Untertagebau("UG") oder ein Hybrid-OP/UG-Szenario. Der Schwerpunkt würde auf der Gewinnung der gesamten Oxid- und Sulfidmineralressourcen liegen.



Metallurgie

Das Ziel für den metallurgischen Anwendungsbereich ist, eine Folge kleinerer Studien zu einem optimierenden Gesamtbericht über Vergleichsstudien zusammenzustellen. Es wird erwartet, dass eine endgültige Kapitalkostenschätzung und eine Betriebskostenschätzung erstellt werden, einschließlich der Ergebnisse der kleineren Studien, die eine überarbeitete Bergbaustrategie mit zusätzlichen Aufbereitungsverbesserungen liefern.



Bewertung der Erzsortierung

Die Anwendung von Massen- oder Partikelerz-Sortiertechnologien könnte eine praktikable Option sein, um die Transportkosten zu senken und die Metallgehalte entweder im Beschickungsmaterial für Anlagen außerhalb des Standorts (im Rahmen einer Aufbereitung gegen Gebühren) oder im Beschickungsmaterial für einen zweckbestimmten Konzentrator auf den Carmacks-Pachtflächen zu verbessern.



Überprüfung alternativer Laugungstechnologien

Die Ressourcen von Carmacks und North Carmacks enthalten beide unterschiedliche Gehalte an Oxid- und Sulfidvererzung, folglich werden unterschiedliche technologische Ansätze verwendet, um sie aufzubereiten, einschließlich:



- Flotation von Sulfiderz

- Flotation von sulfidiertem Oxiderz

- Säurelaugung (Schwefel- oder Salzsäure)

- Glycinlaugung

- Ammoniaklaugung



Ziel dieser Vergleichsprüfung wäre es, jede Technologie zu bewerten, ihre Eignung für die Carmacks-Erze einzustufen und weitere metallurgische Testarbeiten zu definieren, die erforderlich wären, um Optionen zu validieren, die in dieser Phase der Projektentwicklung nicht berücksichtigt wurden.



Tim Johnson, President & CEO von Granite Creek, kommentierte: "Eine umfassende Überprüfung der Bergbau- und Aufbereitungspläne, wie in der PEA1 2017 umrissen, bietet ein enormes Potenzial für signifikante Verbesserungen des Minenplans. Auswahl des optimalen Entwicklungspfads für den Kupferoxidanteil der Lagerstätte in Verbindung mit einem Weg, den Sulfidanteil in einen Minenplan einzubeziehen, wird dem Projekt einen erheblichen Mehrwert verleihen. Angesichts der steigenden Kupferpreise ist es der richtige Zeitpunkt, die Entwicklung der Lagerstätte Carmacks zu beschleunigen. Die Ergebnisse dieser Studien werden die Entwicklung des Projekts festlegen und die Präzisierung der nächsten Wirtschaftlichkeitsstudie unterstützen, die durchgeführt wird."



Über Sedgman

Sedgman ist ein globales, diversifiziertes Engineering-, Bau- und Projektmanagementunternehmen, das Beratungs-, Projektabwicklungs- und Vertragsbetriebsdienstleistungen für den Bergbausektor anbietet. Als hundertprozentiges Unternehmen der Cimic-Unternehmensgruppe arbeitet Sedgman mit unseren Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Ergebnisse von Weltklasse zu erzielen, die sich durch Zuverlässigkeit, Effizienz, Produktivität und Leistung auszeichnen. Sedgman optimiert Kundeninvestitionen, maximiert die Ressourcengewinnung und senkt die Stückkosten. Sedgman verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Untersuchung und Durchführung von Projekten, die dem Kupferprojekt Carmacks ähneln.



Über Mining Plus

Mining Plus ist ein weltweit führender Anbieter von technischen Bergbaudienstleistungen, der sich aus Fachleuten zusammensetzt, die auf Geologie, Bergbauingenieurwesen (über Tage & unter Tage), Geotechnik, Betriebsmanagement und Anlagenoptimierung spezialisiert sind. Als Teil der Byrnecut Group nutzt Mining Plus ihre Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung innovativer und praktischer Projektlösungen mit Blick auf die Funktionsfähigkeit. Das Team von Mining Plus Canada verfügt nachweislich über die Fähigkeit, das Carmacks-Projekt in Zusammenarbeit mit Sedgman vom Konzept zur Produktion voranzutreiben.



Über Granite Creek Copper

Granite Creek, ein Mitglied der Metallic Group of Companies, ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich auf das 176 Quadratkilometer große Projekt Carmacks und Carmacks North im Kupferbezirk Minto im kanadischen Yukon Territory konzentriert. Das Projekt liegt im Streichen der hochgradigen Kupfer-Gold-Mine Minto, die im Norden von Minto Explorations Ltd betrieben wird und einen hervorragenden Zugang zur Infrastruktur mit dem nahe gelegenen asphaltierten Yukon Highway 2 sowie Zugang zum Stromnetz innerhalb von 12 km bietet. Weitere Informationen zu Granite Creek Copper finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.gcxcopper.com.

[1] JDS Energy and Mining. 9. Februar 2017. NI 43-101 konforme vorläufige wirtschaftliche Bewertung, Technischer Bericht über das Carmacks-Projekt, Yukon, Kanada. Enthaltenes Metall basiert auf 23,76 Millionen Tonnen NI 43-101-konformer Ressourcen in den Kategorien "nachgewiesen und angedeutet" mit einem Gehalt von 0,85 % Cu, 0,31 g/t Au, 3,14 g/t Ag.

[2] Arseneau Consulting Services, 2016 Unabhängiger technischer Bericht über das Kupferprojekt Carmacks, Yukon, Kanada.



