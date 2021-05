Nachdem Plug Power-Aktionäre wochenlang regelrecht leiden mussten, läuft beim amerikanischen Brennstoffzellenhersteller jetzt eine kräftige Erholungs-Rallye! Nachdem der Kurs schon in der vergangenen Woche durchgestartet war, setzt Plug Power heute noch einen drauf. Die Aktie springt um weitere elf Prozent nach oben und notiert damit nun bei rund 27,50 US-Dollar! Damit errechnet sich ein Plus seit dem Tief am Dienstag vor einer Woche von ...

